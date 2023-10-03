洪嘉豪請網民投選新歌封宣傳照 做找數真漢子貼「我都不尷尬」大頭照

洪嘉豪(Kaho)於上周在社交平台發文，預告今日將推出全新單曲，有「院長」之稱的Kaho同時上載4張個人照片，以「新歌Cover由你揀」為題，請「院友」(嘉豪fans)為新歌投選封面宣傳照，他表示，「話說10月3號出新歌《只要你不尷尬》，同 @warnergochan (華納高層)拗咗好耐都無定案，所以我決定整個投票，新歌Cover由你決定，留言票數最多果張會被選用！請留言！」

眾望所歸「騎呢」相當選 新歌《只要你不尷尬》由嘉豪親自作曲，請來黃偉文填詞，周鍚漢編曲監製上載的4張照片，分別有揸槍的型仔相、模疑「太空」照、側影照，而第4張是他戴上耳機的騎呢大頭照，偶包完全飛到外太空，當然亦甚具「院長」特色，此po一出，不少藝人如陳蕾、Ivy Ss@COLLAR、Serrini、Jackal@Dear Jane等都投選第4張照片，眾望所歸，這照片亦高票當選。