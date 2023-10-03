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娛樂
2023-10-03 11:50:18

洪嘉豪請網民投選新歌封宣傳照 做找數真漢子貼「我都不尷尬」大頭照

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洪嘉豪在IG請網民為新歌《只要你不尷尬》投選封面宣傳照。

洪嘉豪在IG請網民為新歌《只要你不尷尬》投選封面宣傳照。

洪嘉豪(Kaho)於上周在社交平台發文，預告今日將推出全新單曲，有「院長」之稱的Kaho同時上載4張個人照片，以「新歌Cover由你揀」為題，請「院友」(嘉豪fans)為新歌投選封面宣傳照，他表示，「話說10月3號出新歌《只要你不尷尬》，同 @warnergochan (華納高層)拗咗好耐都無定案，所以我決定整個投票，新歌Cover由你決定，留言票數最多果張會被選用！請留言！」

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洪嘉豪上載4張照片，請網民為新歌《只要你不尷尬》投選Cover。 洪嘉豪上載4張照片，請網民為新歌《只要你不尷尬》投選宣傳照。 洪嘉豪上載4張照片，請網民為新歌《只要你不尷尬》投選宣傳照。 洪嘉豪上載4張照片，請網民為新歌《只要你不尷尬》投選宣傳照。 不少圈中好友都投選第4張的騎呢大頭照。

眾望所歸「騎呢」相當選

新歌《只要你不尷尬》由嘉豪親自作曲，請來黃偉文填詞，周鍚漢編曲監製上載的4張照片，分別有揸槍的型仔相、模疑「太空」照、側影照，而第4張是他戴上耳機的騎呢大頭照，偶包完全飛到外太空，當然亦甚具「院長」特色，此po一出，不少藝人如陳蕾、Ivy Ss@COLLAR、Serrini、Jackal@Dear Jane等都投選第4張照片，眾望所歸，這照片亦高票當選。

洪嘉豪順應民意，貼「大頭照」作為新歌的宣傳照。 不少粉絲都換上洪嘉豪的「大頭照」作頭像，連他也自言「其實真係幾醜樣」

自嘲幾醜怪

結果，昨晚(2日)嘉豪亦順應民意「找數」，在IG上載「尷尬」大頭照作為新歌《只要你不尷尬》的封面照，他寫道，「無錯最後真係用呢張做cover，真漢子講得出做得到，但我都不尷尬，今晚出#只要你不尷尬」，不少圈中好友如AK@MIRROR、陳穎欣等亦不禁以哈哈笑emoji留言，院友們都大讚他是找數真漢子、Respect，紛紛換上嘉豪的照片作個人頭像，並tag了嘉豪，連他也自謿，「其實真係幾醜怪」，果真係「只要你不尷尬，尷尬就是別人」，嘉豪頭像獲fans洗版，絕對收宣傳之效。

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