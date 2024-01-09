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娛樂
2024-01-09 17:02:35

洪嘉豪赴日拍新歌《黑玻璃》MV終極自肥 挑選戰車駛進《你的名字》靚景

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洪嘉豪為新歌《黑玻璃》到日本拍攝MV。

洪嘉豪為新歌《黑玻璃》到日本拍攝MV。

Kaho洪嘉豪剛推出2024年第一首新歌《黑玻璃》，早前一出單曲封面已令大家覺得非常有《頭文字D》感覺，原來MV真的去到漫畫中的賽道碓冰拍攝，讓愛車的Kaho可以自肥大過車癮！團隊更挑選幾個要攀山涉水才去到的靚絕景點，除了新海誠動畫《你的名字》中描繪的長野縣諏訪湖外，更登上日本「百名山」之一的霧峰最高峰、位於海拔1,925公尺的車山神社取景，令MV充滿日系感覺！

對日本車情有獨鍾

洪嘉豪透露：「今次我新歌《黑玻璃》MV就係去咗日本揸車，亦都係我呢5年嘅歌手生涯第一次出埠拍MV！因為歌曲都係講車嘅，咁所以今次MV就決定揸車，亦都想畀人知道我鍾意揸車嘅呢一面。」對車也頗有研究的Kaho對日本車情有獨鍾，對車款與MV意境的配合度也很有想法，思前想後終於挑選了Honda FL5作為MV的第三個主角，而早前考了棍波車牌的Kaho一坐上自己的dream car即刻非常興奮，每一幕揸車場景都要自己親身上陣，更豪言一定要買這部車！

今次的MV甜度十足，一反Kaho過往MV的慘情情節。

今次的MV甜度十足，一反Kaho過往MV的慘情橋段。

今次的MV甜度十足，一反Kaho過往MV的悲慘情節，而Kaho也大讚女主角：「女主角Ocean，其實本身係一個中文教師，同時都有參與一啲演員嘅工作，今次其實我好多謝佢，因為好多時我做一啲甜蜜嘅鏡頭，我都會有啲尷尬，但反而佢今次係lead住我，所以今次合作非常之咁順利。」問到拍互動係咪史上最親密嘅一次？他答：「其實可以咁講亦都唔可以咁講，因為之前《逆時車站》個MV都有啲頭貼頭、比較近少少嘅鏡頭，但今次可能就再多咗啲擁抱嘅身體接觸，咁囉都ok嘅。」

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迎接4月紅館個唱

今次首歌似乎喺車界引起迴響，除得到不少專頁轉發，同時竟然得到世一劍手張家朗分享，Kaho稱：「引起迴響可能係因為今次我揀嘅呢架車係一架識車之人都會respect嘅車啦，我都見到張家朗哥哥有分享到，因為以我所知佢都有玩車嘅，可能係因為咁而得到佢既repost啦，我都有同佢say咗個thank you，大家都叫做因為車而認識咗，希望有機會可以認識佢啦！」（會唔會打算認真做車手？）都好㗎，但係做車手都係一個好需要金錢嘅活動，所以我都係做返一個普通嘅街車車手，haha！」Kaho今年4月13至14日將會首次登上紅館舉行演唱會，問及是否已開始準備閉關？前年已經在西九舉行大型演唱會的Kaho，對今次似乎已調節好心態：「其實一直都開始鍛鍊，咁又未至於需要閉關嘅，今次唔想畀咁大壓力自己，都會盡力做，但未必會閉關，每日都會做吓訓練準備好自己！」

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洪嘉豪新歌《黑玻璃》單曲封面一出，已令大家覺得非常有《頭文字D》感覺。 MV團隊挑選幾個要攀山涉水才去到的靚絕景點。 今次更到了新海誠動畫《你的名字》的長野縣諏訪湖取景。 洪嘉豪今次拍MV引起圈中人紛表關注。
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