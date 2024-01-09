洪嘉豪赴日拍新歌《黑玻璃》MV終極自肥 挑選戰車駛進《你的名字》靚景

Kaho洪嘉豪剛推出2024年第一首新歌《黑玻璃》，早前一出單曲封面已令大家覺得非常有《頭文字D》感覺，原來MV真的去到漫畫中的賽道碓冰拍攝，讓愛車的Kaho可以自肥大過車癮！團隊更挑選幾個要攀山涉水才去到的靚絕景點，除了新海誠動畫《你的名字》中描繪的長野縣諏訪湖外，更登上日本「百名山」之一的霧峰最高峰、位於海拔1,925公尺的車山神社取景，令MV充滿日系感覺！

對日本車情有獨鍾

洪嘉豪透露：「今次我新歌《黑玻璃》MV就係去咗日本揸車，亦都係我呢5年嘅歌手生涯第一次出埠拍MV！因為歌曲都係講車嘅，咁所以今次MV就決定揸車，亦都想畀人知道我鍾意揸車嘅呢一面。」對車也頗有研究的Kaho對日本車情有獨鍾，對車款與MV意境的配合度也很有想法，思前想後終於挑選了Honda FL5作為MV的第三個主角，而早前考了棍波車牌的Kaho一坐上自己的dream car即刻非常興奮，每一幕揸車場景都要自己親身上陣，更豪言一定要買這部車！