洪嘉豪《黑玻璃》成十大熱門音樂影片榜首 希望公司安排去意大利拍MV

YouTube 今(16 日)公布「YouTube 香港 2024 年度十大」，「十大熱門音樂影片」中有九首屬於本地歌手的作品，第一位為洪嘉豪《黑玻璃》，MC 張天賦有一首半作品打入第二位及第八位，分別是與陳蕾合唱的《永久損毀》及《隔牆有耳》，周殷廷的《三生有幸》排第三位，張敬軒的《青春告別式》排第四位。MIRROR 成員姜濤有三首作品上榜，分別是《好得太過份》（第五位）、《黑月》（第六位）及《Every Single Time》（第九位）及 Kiri T《至少做一件離譜的事》（第七位）。

幸運有 《黑玻璃》

洪嘉豪(Kaho)表示很開心有一首可以唱至街知巷聞的《黑玻璃》，非常多謝公司、fans的支持。他說︰「坦白講，今年樂壇有好多好歌，遇到好歌都好需要運氣，下年都要繼續。」他表示已經很多年沒有拎獎，希望可以憑《黑玻璃》在不同頒獎禮拎獎。由於他的MV在日本取景，Kaho指首次出埠拍MV便有此佳績，證明公司應該給他多些出埠拍攝的機會。

趁機列出拍攝要求

Kiri T就多謝製作MV的幕後團隊，並稱這個MV玩得開心，證明只要做得開心便會有成績。二人亦不表達訴求，Kiri T希望可以跳降落傘拍mv，嘉豪就希望可以去意大利取景兼吃當地美食，他更搞笑表示不滿同門的Nancy可以去不同地方拍攝。