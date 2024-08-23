洪嘉豪10月澳門開騷 自覺香港演唱會過瘦不健康

歌手洪嘉豪（Kaho）將於今年10月19日，首次在澳門舉辦演唱會《KAHO LIVE 2024》，適逢10月26日是Kaho生日，他會以歌聲與「院友」（粉絲專稱）一同慶生。演唱會優先訂購門票今早（23日）火速售罄，其餘門票28日公開發售。

Kaho今次澳門個唱《KAHO LIVE 2024》海報，沿用香港紅館演唱會海報，以最簡約的藍綠色調風格，配合「Kaho」名字作演唱會主題，Kaho說：「嘉豪呢個名本身好普通，我都係一個普通人，同大家一樣 ，普通的名字、普通的樣子、普通的歌聲、普通的家庭背景，但係好想值着演唱會講俾大家知，只要唔放棄繼續勇敢去追夢，我相信你同我一樣，無論做咩永不放棄，你都可以做到。」有見上次香港演唱會為露腰過度操肌，自覺過瘦不太健康，Kaho希望今次能健康一點，至於會否騷肌，Kaho表示隨緣：「距離澳門演唱會時間唔多，現階段答未必會，但唔知到時會唔會，入場睇就會知，哈哈！」