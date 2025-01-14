洪嘉豪Ivy So地下情再成熱話 引網民討論尋蛛絲馬跡

去年，圈中已傳出洪嘉豪與Ivy So發展地下情，當《黑玻璃》派台後，歌詞中不乏「為何必須手拖手示眾」、「接吻接到無法公開」等地下情心聲，令兩人緋聞傳得更加似層層，加上在Google上打「洪嘉豪」即會出現「Ivy So」的搜尋建議，搜尋「Ivy So」同樣會顯示「洪嘉豪」，使二人拍拖消息一直流傳，還被形容為樂壇的公開秘密。

昨日，Threads有網民出po「爆料」，直指洪嘉與Ivy So的戀情獲得電台DJ朋友證實，17小時已多逾4千次轉發，引起網民尋找兩人拍拖的蛛絲馬跡。此po亦同時配上一段洪嘉豪上ViuTV綜藝節目的舊片，當時嘉豪一心想跟Ivy So做CP，可是拉開帳幕後，走出來卻是Win Win時，男方顯得一臉失望，Win Win即回：「有冇諗過我想唔想揀你呀…」另一方面，COLLAR月前亮相網上頻道Chill Up的綜藝節目，並挑戰畫公仔估廣東歌，當大家估到《黑玻璃》，COLLAR成員的笑容顯得份外燦爛，表情更是耐人尋味，除了芯駖一度露出迷之奸笑外，鏡頭一轉就影住Gao，畫面見到Ivy So竟出手掩口疑似禁止Gao爆料，令人產生無限想像。