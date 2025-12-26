洪天明周家蔚移居深圳　親自搬運呻「一輩子不想再搬家」

51歲洪天明近年亦長駐內地發展，與定居香港的42歲太太周家蔚（Janet）因長期分隔兩地，夫婦結婚13年來屢傳婚變。周家蔚前日在小紅書發布影片，宣布「我們從香港來到深圳啦✌️」，更乘機「曬恩愛」，指丈夫在搬屋過程中親力親為，形容一家人同甘共苦，又指「我這一輩子都不想再搬家了！」

據了解，洪天明與周家蔚及兩名兒子原本住在香港大埔的比華利山一幢三層高獨立屋，面積約2,000呎。周家蔚的影片拍攝到搬家過程，見到其香港家中十分闊落，屋內有大量雜物散落等候收拾。周家蔚表示：「其實我們呢，搬過來的時候也不容易的，非常的辛苦，我這一輩子也不再想搬家了。」