洪朝豐寶詠琴相戀轟動全港 60歲宣布出櫃要求另一半要孝順

現年64歲的洪朝豐昔日曾是當紅DJ，83年開始效力港台的他，因主持《日月星辰》大受歡迎，其後新城電台以7位數年薪邀其過檔，人工是港台的兩倍，可見他的受歡迎程度。 除了他主持的節目令人留下深刻印象外，其感情世界亦相當精彩。他就讀中文大學時認識了葉桂好，二人於1983年結婚，並育有一子，但婚姻僅為持6年便離婚收場。1998年，富商劉鑾雄前妻寶詠琴因為接受洪朝豐的訪問而撻著，二人很快公布戀情，由於女方大男方6年，加上寶詠琴曾經在香港女富豪榜排第二，僅次於龔如心，這段戀情不被外間看好，洪朝豐更被指責是貪財之人。

一隻手指捽死佢 二人愛得高調，但洪朝豐於1999年被拍到跟一名男子在大連出入酒店，這段「洪寶戀」宣布結束。其後雙方爆發罵戰，洪朝豐向女方討包括性服務費合共100萬，更大爆二人性事。他亦多次透過傳媒公開大罵寶詠琴，更爆出金句：「我一隻手指捽死佢！」事情峰迴路轉，雙方在2000年復合，寶詠琴指洪朝豐患兩極性情緒錯亂，故體諒對方異行，但復合不足半年再分手。

與寶詠琴曾三人行 2020年，他宣布出櫃，向公眾承認自己天生是雙性戀者，現時是同性戀。他更向傳媒透露在18歲時那年曾與一名外籍男士發生關係，但之後覺得好污穢、好羞辱。21歲被前妻深深吸引並奉子結婚，在他們婚姻最後一年時間，洪朝豐發現自己喜歡了一名男子並交往，前妻則認為這段婚姻不快樂，阻礙了她的人生發展而提出離婚。 回復單身之後，洪朝豐曾先後與數名男士拍拖，第三位男朋友來自內地，二人於96年開始，更一拍12年。他承認與寶詠琴拍拖，對當時的男朋友來說，是一種背叛，其後獲得對方體諒，更試過三人一起去旅行。

否認貪才跟寶詠琴拍拖 提到當年跟寶詠琴分手又復合再分手，他表示與女性拍拖太過複雜，決定不再找女朋友，成為同性戀者，然而他因為三度背叛內地男，二人也分手收場。對於外間有指他是為了錢才與寶詠琴拍拖，洪朝豐否認，直言他一向重視精神生活，而當時的年薪已經足夠他無憂。 擇偶四大訴求 宣布出櫃之後，洪朝豐表示自己至今仍對愛情充滿希望與期盼，相信自己會遇上真愛，直言「如果對方想結婚，我會毫不猶豫，跟他結婚。」至於他想要怎樣的另一半，他認為是四大訴求，缺一不可︰1）他必須對父母好。百行孝為先。我們來自父母。孝順父母，天經地義；2）他必須尊敬長者。因為長者以青春建設社會，讓我們今天得以享用；3）他必須尊敬老師。因為我們的智識，由老師傳授；4）他必須跟我一樣浪漫。」