洪朝豐患舌癌割脷保命七周年 分享近照迎65歲生日

昔日當紅DJ洪朝豐近日更新社交網，貼出近照迎接自己即將到來的65歲生日，見他氣色不錯，在三個不同的蛋糕前拍照，並寫上：「Happy birthday to me」，獲網友送上祝福。

洪朝豐曾患舌癌和淋巴癌，接受割脷手術保命，早前他於社交網發長文訴心聲，疑有輕生念頭，情況令人擔心。日前，洪朝豐趁舌癌手術七周年有感而發，撰文寫：「今天，2024年12月11日，正式圓滿舌癌/淋巴癌手術七周年，開始踏入第八年。今年，過得特別慢。就這樣吧，繼續感受生命吧。生命是一朵花。需要我們細心呵護。走這七年來，學習說話，有時好一些，連自己都驚艷。有時卻很壞。但醫生提醒我，我已經很厲害了。」