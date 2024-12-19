洪朝豐患舌癌割脷保命七周年 分享近照迎65歲生日

昔日當紅DJ洪朝豐近日更新社交網，貼出近照迎接自己即將到來的65歲生日，見他氣色不錯，在三個不同的蛋糕前拍照，並寫上：「Happy birthday to me」，獲網友送上祝福。
洪朝豐曾患舌癌和淋巴癌，接受割脷手術保命，早前他於社交網發長文訴心聲，疑有輕生念頭，情況令人擔心。日前，洪朝豐趁舌癌手術七周年有感而發，撰文寫：「今天，2024年12月11日，正式圓滿舌癌/淋巴癌手術七周年，開始踏入第八年。今年，過得特別慢。就這樣吧，繼續感受生命吧。生命是一朵花。需要我們細心呵護。走這七年來，學習說話，有時好一些，連自己都驚艷。有時卻很壞。但醫生提醒我，我已經很厲害了。」
洪朝豐在1983年效力港台，因主持《日月星辰》大受歡迎，其後新城電台以7位數年薪邀其過檔，而他的感情世界亦相當精彩，就讀中文大學時認識了葉桂好，二人於1983年結婚，並育有一子，但婚姻僅為持6年便離婚收場。1998年，富商劉鑾雄前妻寶詠琴因為接受洪朝豐的訪問而撻著，二人繼而高調公開戀情，因寶詠琴曾屬香港第二女首富，熱戀洪朝豐自然成了城中熱話。不過，洪朝豐於1999年被拍到跟一名男子在大連出入酒店，這段「洪寶戀」一度結束，雙方在2000年復合，寶詠琴指洪朝豐患兩極性情緒錯亂，故體諒對方異行，但復合不足半年再次分手。至於寶詠琴因癌症纏身，在2003年4月20日不幸病逝，終年49歲。