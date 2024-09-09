洪朝豐發文稱「再會了」惹自殺驚魂 本尊再留言報平安

前著名DJ洪朝豐於早年曾受情緒病困擾，病情穩定下來後，17年因為患舌癌，並擴散至淋巴，要做手術割脷。18年再發現患淋巴癌，19年他的小腸有腫瘤，幸好是良性只需做手術切除。洪朝豐一直深居簡出，多在facebook分享狀況，但昨日一篇以《再會了》為題的文章，令人擔憂其情緒病發作，萌起輕生念頭，不少人湧到他的專頁留言打氣。

由於內文提及不少與死亡相關的情景，而文章末段更有「永別啊，不要在我墳前哭泣，我不在那裏。不要想起我。」網民紛紛留言著他要好好活下去，著他想想兒子等待，洪朝豐不久在留言區回覆大家留言，並寫道︰「讓你擔心了，不好意思。加油！」、「我挺好，不用擔心！」

朋友以為是 「告別文」

其後他再發文安慰道︰「𣎴好意思，嚇着了你們。」他解釋文章是因為「繁花千樹，落英繽紛」兩句開始創作起來的文章，「我只是順着它的行氣與流暢創作下去。也不知道文章這麼嚇人。」他表示朋友們見到文章後都大為緊張，甚至有人以為他在寫「告別文」。他說︰「剛才有好朋友很緊張的打電話找我，說怕我自殺。還有許多我的朋友也很緊張。連內地和海外的朋友也很緊張。不少臉書朋友亦很緊張。李默也在群組中說：『洪朝豐怎樣了？剛才雲翔導演看到他fb 發出『告別文』，我去看嚇了一跳，為什麼呀？大家趕快問一下他！』」