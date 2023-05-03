洪欣兒子張鎬濂與繼父張丹峰拍劇 曾遭母親反對入行

張鎬濂品學兼優，除咗畢業於Band 1中學，更遺傳洪欣與張丹峰嘅演藝細胞。2019年，張鎬濂獲表演專業第一名成績考入上海戲劇學院，成為張丹峰、李冰冰、迪麗熱巴、胡歌為等內地藝人師弟。張鎬濂曾參加男子選秀節目《以團之名》，所屬組合「新風暴」奪冠而正式出道；2016年，張鎬濂與張丹峰父子檔演出內地電視劇《致青春》，張鎬濂飾演張丹峰童年，之後又曾拍攝劇集《他其實沒有那麼愛你》、《尚好的青春都是你》等劇集。而早兩個月前，張鎬濂曾上載與張丹峰合照，表示二人會再次以父子檔拍劇，一班網民都睇好佢可以喺內地爆紅。

兩次入行機會遭母親反對

不過，原來洪欣曾反對兒子入行，表示兒子曾有過兩次入行機會，第一次是有機會前往韓國當練習生，但當時覺得佢仍喺初中階段，應該好好地讀書。一兩年後，兒子再有個受訓機會，但洪欣就指兒子要讀完大學先再講。洪欣回憶當時兒子曾回應佢嘅做法：「他跟我說︰『我每一次機會都被你拒絕了，沒關係，我可以做一個你喜歡我做的工作，但是我可以告訴你，我一點都不快樂。因為那個不是我想做的，我是為了你，但如果你開心的話，我可以。』」於是令佢反思，表示自己應該希望兒子健康快樂幸福，後來佢睇到兒子嘅認真，慢慢支持佢從事演藝行業。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈