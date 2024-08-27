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娛樂
2024-08-27 17:09:00

洪欣廣告演繹「我真係恭喜你」 首尾呼應大方致敬經典金句

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洪欣親自演繹「我真係恭喜你」金句 網傳爆粗錄音多年慘被稱為「X女人」

洪欣親自演繹「我真係恭喜你」金句 網傳爆粗錄音多年慘被稱為「X女人」

網上多年來流傳一段男女電話對話經典錄音，對話中女子對另一名男子連珠炮發表達不滿，當中更提到「我真係恭喜你呀」、「簽咗個洪欣咁蠢嘅X女人返去」、「快X啲捧紅佢」。至今呢段錄音已經有330萬次播放，「我真係恭喜你呀」成為新年佳節佳句。

洪欣在廣告中對白為「我真係唔知恭唔恭喜你」 洪欣53歲仍保持靚樣 洪欣在廣告中稱會細心打理頭髮 洪欣1993年劇集《原振俠》造型被剪在廣告中 洪欣稱要保持年輕 洪欣在片中多次講出「恭喜」對白 洪欣最近為一間護髮治療中心拍廣告 洪欣稱每一天的生活都充滿活力 洪欣在片尾再說「懂得選擇才是至真正值得恭喜」

洪欣53歲保持靚樣

事隔多年，洪欣最近為一間護髮治療中心拍廣告，當中唔少對白係向呢個廣告「致敬」，例如「用錯頭髮護理用品？我真係唔知恭唔恭喜你」、「先至真正值得恭喜」，擺明自己抽自己水，相當大方。廣告仲插播當年洪欣喺1993年嘅劇集《原振俠》劇中畫面，53歲嘅洪欣同當年巔峰靚樣近乎冇變過。

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洪欣31年前拍《原振俠》時真係顏值高峰。

洪欣31年前拍《原振俠》時真係顏值高峰。

網傳2007流出經典錄音

呢條經典錄音有指係2007年流出，但唔少網民指早於90年代已經從唔同渠道聽過。錄音內容多年來仍然係熱話同抽水材料，有人將李嘉欣出席賀年活動擺出恭喜手勢嘅相片配落「我真係恭喜你呀」呢段金句。而李嘉欣前緋聞男友劉鑾雄(大劉），去年就佢同舊愛呂麗君嘅傳聞開記招回應時，有記者向大劉問及有關錄音對佢有冇影響，大劉就話一定有，但以佢「功力」係影響唔到佢。

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原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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