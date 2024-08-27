洪欣廣告演繹「我真係恭喜你」 首尾呼應大方致敬經典金句

網上多年來流傳一段男女電話對話經典錄音，對話中女子對另一名男子連珠炮發表達不滿，當中更提到「我真係恭喜你呀」、「簽咗個洪欣咁蠢嘅X女人返去」、「快X啲捧紅佢」。至今呢段錄音已經有330萬次播放，「我真係恭喜你呀」成為新年佳節佳句。

洪欣53歲保持靚樣 事隔多年，洪欣最近為一間護髮治療中心拍廣告，當中唔少對白係向呢個廣告「致敬」，例如「用錯頭髮護理用品？我真係唔知恭唔恭喜你」、「先至真正值得恭喜」，擺明自己抽自己水，相當大方。廣告仲插播當年洪欣喺1993年嘅劇集《原振俠》劇中畫面，53歲嘅洪欣同當年巔峰靚樣近乎冇變過。 傳奇樂隊Oasis重組 公布明年7月舉行巡迴騷

網傳2007流出經典錄音 呢條經典錄音有指係2007年流出，但唔少網民指早於90年代已經從唔同渠道聽過。錄音內容多年來仍然係熱話同抽水材料，有人將李嘉欣出席賀年活動擺出恭喜手勢嘅相片配落「我真係恭喜你呀」呢段金句。而李嘉欣前緋聞男友劉鑾雄(大劉），去年就佢同舊愛呂麗君嘅傳聞開記招回應時，有記者向大劉問及有關錄音對佢有冇影響，大劉就話一定有，但以佢「功力」係影響唔到佢。 柏安妮武術戰衣留囡囡 許恩怡赴美參加國際武術錦標賽勇奪四金牌

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