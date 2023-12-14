熱門搜尋:
雙子座流星雨 六合彩 消委會 旅發局餐飲消費券 工展會2023 周海媚 聖誕節2023 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 新聞女王 流感 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-14 21:36:22

洪永城三年抱兩 孖愛妻梁諾妍合體賺奶粉錢

分享：
洪永城孖愛妻梁諾妍今日合體出席公開活動，以夫妻檔合力賺奶粉錢。

洪永城孖愛妻梁諾妍今日合體出席公開活動，以夫妻檔合力賺奶粉錢。

洪永城日前趁40歲生日公布愛妻大肚消息，太太梁諾妍（Inez）亦在網上公開超聲波照，宣布懷有第二胎，夫妻今日更合體賺奶粉錢，出席銅鑼灣時代廣場舉行的聖誕活動。

洪永城於2021年成家立室，娶Inez為妻後於同年12月榮升人父，Inez誕下得意囡囡洪靖嵐（Amber），而第二胎的預產期為明年4月，令兩人終可三年抱兩。今日活動，洪永城偕Inez一同現身，獲恭喜三年抱兩時，Inez不禁大讚老公「好叻」，洪永城隨即回答：「你唔好咁讚我，我會好囂，我會再接再厲。」笑言到時又可再獲得政府的兩萬蚊生仔津貼。

二人強調並不介意生仔抑或生女，總之BB要健健康康。

二人強調並不介意生仔抑或生女，最緊要BB健健康康。

暫未知BB性別

第二度陀B，Inez自言跟首次懷孕時頗大分別：「雖然仲未知性別，但係我覺得第二胎係比較疲倦，易攰啲，但係我都冇嗰啲孕吐，不過我而家就已經過咗一半嘅孕期，但係已經覺得個BB好頂住個胃，成日都落唔到格，成日都頂住頂住，食少少嘢就頂住個胃。」Inez有時更辛苦到要扣喉，洪永城就指將會為胎兒舉行party，到時才會揭露BB性別，都希望有個surprise。

二人強調並不介意是生仔抑或生女，總之健康最緊要。洪永城自言湊夠個「好」字當然開心，但他就補充：「我聽到好多生仔嘅男artist話，其實佢哋都非常之辛苦，如果真係有得揀嘅話，真係有得選擇，咁我會選擇女嘅，女就易湊啲，又開心啲，又sweet啲啦！又可以同佢shopping。」Inez就爆Amber好活躍，透露會帶囡囡去主題公園慶祝兩歲生日，之後又會「一家四口」去食聖誕大餐。

洪永城上次都有陪太太入產房剪臍帶，今次應該亦不例外。 第二度陀B，Inez自言跟首次懷孕時頗大分別。 洪永城與太太梁諾妍日前宣布再度造人成功。

會入產房剪臍帶

Inez目前大肚六個月，自言經常被BB踢，覺得胎兒十分活躍，而目前懷孕可以做女王，大讚老公耐性好咗。洪永城指知道媽咪生B好辛苦，笑言太太要發洩可以找他出氣，不過暫時唔敢諗追第三個。洪永城上次都有陪太太入產房剪臍帶，笑問Inez要唔要幫手，並謂：「如果同一時間，呢度話有個好大個job搵我。」有記者笑問是否想在時代廣場大電視直播剪臍帶，洪永城即語帶相關話：「咁似一啲好正嘅平台，曾經話直播產房嘅？」猶記得「一蚊Joe」游莨維曾透過TVB昔日平台Big Big Channel作生仔直播，一度被網民留言鬧爆。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受