洪永城三年抱兩 孖愛妻梁諾妍合體賺奶粉錢

洪永城日前趁40歲生日公布愛妻大肚消息，太太梁諾妍（Inez）亦在網上公開超聲波照，宣布懷有第二胎，夫妻今日更合體賺奶粉錢，出席銅鑼灣時代廣場舉行的聖誕活動。 洪永城於2021年成家立室，娶Inez為妻後於同年12月榮升人父，Inez誕下得意囡囡洪靖嵐（Amber），而第二胎的預產期為明年4月，令兩人終可三年抱兩。今日活動，洪永城偕Inez一同現身，獲恭喜三年抱兩時，Inez不禁大讚老公「好叻」，洪永城隨即回答：「你唔好咁讚我，我會好囂，我會再接再厲。」笑言到時又可再獲得政府的兩萬蚊生仔津貼。

暫未知BB性別 第二度陀B，Inez自言跟首次懷孕時頗大分別：「雖然仲未知性別，但係我覺得第二胎係比較疲倦，易攰啲，但係我都冇嗰啲孕吐，不過我而家就已經過咗一半嘅孕期，但係已經覺得個BB好頂住個胃，成日都落唔到格，成日都頂住頂住，食少少嘢就頂住個胃。」Inez有時更辛苦到要扣喉，洪永城就指將會為胎兒舉行party，到時才會揭露BB性別，都希望有個surprise。 二人強調並不介意是生仔抑或生女，總之健康最緊要。洪永城自言湊夠個「好」字當然開心，但他就補充：「我聽到好多生仔嘅男artist話，其實佢哋都非常之辛苦，如果真係有得揀嘅話，真係有得選擇，咁我會選擇女嘅，女就易湊啲，又開心啲，又sweet啲啦！又可以同佢shopping。」Inez就爆Amber好活躍，透露會帶囡囡去主題公園慶祝兩歲生日，之後又會「一家四口」去食聖誕大餐。