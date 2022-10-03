洪永城回港任老婆差遣 全天候湊B做司機任勞任怨

香港哥爾夫球會日前舉辦「香港哥爾夫球會狗狗同樂日」，開放粉嶺舊球場1號至4號球洞，讓公眾人士帶同寵物犬入場共渡悠閒假日。洪永城陪同太太梁諾妍(Inez)和愛犬、廖碧兒(Bernice)、黎紀君(Christy)、旨呈也帶同愛狗出席，藉此機會讓愛犬在草地上奔馳，一眾愛狗人士及毛孩都渡過了一個非常愉快的假期。

Inez帶著金毛尋回犬Molly在大草地上奔跑，大狗Molly開心得在草地上滾來滾去，又與Christy的小狗Blossom玩追逐遊戲，大人和毛孩都在綠草如茵的球場上玩得很盡興。Inez表示老公洪永城到大陸工作3個月後終於回家，因此趁著狗狗同樂日活動著老公充當司機接載自己及愛犬Molly到粉嶺出遊玩。現在Inez可以專心投入已安排好的工作，讓洪永城全天候照顧洪寶寶，從此餵奶換片唱歌仔等由他一手包辦，父女兩挽回失去的時光。

廖碧兒愛犬相繼離去

久未露面Bernice表示，今年先後有4隻陪伴自己多年的狗狗離去，傷心了好一段時間，湊巧計劃了兩年的外遊計劃終可成行，於是就和朋友一起去了土耳其及希臘旅行順途散心。現在收拾好心情，也準備稍後會再到外國進修為期17個月的工商管理學碩士課程，同時為自己的紅酒生意加入新的管理知識。

Christy透露自己的新烘焙店即將於11月開業，現在忙於最後準備工作，而這一家店將會是Pet Friendly 歡迎愛狗朋友。