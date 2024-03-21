洪永城扮大肚婆影寫真 梁諾妍病過唔停中埋covid

洪永城太太梁諾妍在家拍孕照，一個燈光效果已很有風格。

洪永城與梁諾妍的「Sir Face2.0」將於下月出世，梁諾妍連續兩日貼出自己在家操刀的大肚寫真，自言是低成本製作，只需買個日落燈、bra top，花一小時便可以生成這些照片。

她又提到今次佗B時，不停收到很多人跟她說︰「點解你一啲都唔腫唔肥，第一胎都明顯肉好多，你就好啦佗得咁輕鬆」然而，她自爆今胎佗得比上胎辛苦︰「成個孕期中咗3次流感、新年後再中埋covid(冇咩藥可以食，只可以自然療法)，呢兩日仲要腸胃炎係咁屙到脫水發燒。而今胎胎盤高啲，就成日頂住個胃，搞到食多少少就想嘔。」