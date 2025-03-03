洪永城梁諾妍一家三口拍廣告 如遇筍盤最想介紹俾高海寧

洪永城、梁諾妍與「Sir Face」洪靖嵐（Amber）一家三口今日一齊為銀行產品拍廣告。洪永城表示今次出動到一家三口，是因為廣告宣傳的訊息是非常好，問到是否因為酬勞非常吸引，他們指最貴的是Amber，他們只是配角。他們表示沒有特別向Amber提及是工作，只告訴她過來跟爸爸媽媽玩。為了獎勵囡囡合作，今日讓她可以吃零食、橙汁、雪糕等，及讓她可以看Baby Shark。

囡囡完全唔怕 羞 他們提到Amber每拍完一張照片之後，便會去拿零食，非常享受。洪永城表示今日比較早開工，但Amber的狀態非常好，「喜出望外！佢啲反應、表情都好，好得意同開心嘅！」梁諾妍說︰「佢仲要好似知道自己影張相ok，但佢張相又真係好靚！佢最緊要唔怕羞！」洪永城坦言很難得可以一家三口拍廣告，是一個很好的紀念。 洪永城笑被女兒「家暴」 洪永城提到Amber很喜歡跟他打摔角，更有時打中他的重要部位。他說︰「佢力度係幾好，第二時要培育佢係摔角、舉重方面。」他們又提到妹妹見到家姐和爸爸摔跤之後，亦會跟住做，於是兩姊妹輪住跟洪永城玩摔跤。洪永城苦笑表示「全屋企女士都係咁對我！(家暴喎！)唔好提啦！家醜不得外傳！」

未諗過囡囡當童星 問到日後囡囡如收到邀約拍劇、拍戲，會否讓囡囡試一試，他們就表示沒有特別想法，純粹今次是因為廣告內容很好，加上可以讓她見多些人，所以才一齊拍廣告，其他要待囡囡長大些，讓她自行決定。洪永城笑謂︰「暫時唔靠佢搵錢住，我同媽咪(梁諾妍)仲頂到頭家，唔掂先推佢出嚟！(會唔會推埋細女？)視乎情況！睇下份約同底薪啦！哈哈！」

想為高海寧拉紅線 談到早前洪永城為胡定欣拉紅線，阿Bob林盛斌事後指他才是負責真正拉線的人，洪永城表示阿Bob的功勞最大，因為自己只是負責介紹男方，而阿Bob就負責撮合他們，繼而發展出一段美好姻緣。問到有沒有多了女性朋友要求介紹，洪永城表示男性居多，但自言他們都不是筍盤，所以不敢再介紹給公司其他女同事。 他稱如遇到合適的筍盤，他希望可以介紹給高海寧認識。他笑言︰「其實我冇咩時間，唔明點解阿Bob可以咁勁，又可以搞騷、又做媒人、又搞生意，仲要周圍飛，我要湊兩個女！」梁諾妍聞言謂︰「人哋有4個喎！」 梁諾妍早前滑雪受傷，她表示至今仍未康復，加上返港之後忙於搬屋、搬公司，而且又要抱起囡囡，所以傷患未曾好過，盼所有東西安頓好後，可以好好治理。

Sir Face萌爆訪問︰

洪永城梁諾妍訪問︰