洪永城與梁諾妍的一歲半女兒洪靖嵐(Amber)經常被指同爸爸「撞樣」,而被家中女傭封「Sir Face」。

自洪永城當爸爸後,不時在社交網曬出女兒的萌照,昨晚(10日)他便分享了親自操刀為Amber 拍的近照,相中見囡囡眼大大,頭戴cap帽,穿上白色背心上衣配上斜孭袋,明顯經過悉心打扮,非常可愛 ;向來是「廿四孝老竇」的Tony笑言而家要幫囡囡影outfit of the day,他寫道:「以前/而家幫老婆影ootd(outfit of the day) ,宜家幫佢(女兒)影,注定我嚟緊嘅人生擺脫唔到ootd,不過好彩,佢仲需要我...過多幾年就...」不少網民留言指Amber漸漸長大擺脫「Sir Face」,反而開始似媽咪。