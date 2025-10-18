洪永城等緊胡定欣返港請食飯 收到婚訊眼濕濕

胡定欣宣布與無國界醫生男友陳健華（Akin）在紐西蘭結婚，黎耀祥與老婆Julia正好身在皇后鎮，並跟新婚不久的二人相聚。另一邊廂，負責介紹陳醫生予胡定欣認識的洪永城出席《飛常日誌II》開鏡儀式時，他謙稱不是幕後功臣，「好小事啦，都係幫吓朋友啫，我等緊佢返嚟香港嘅呢一餐飯囉，唔需要俾利是我，請我食一餐非常好食嘅晚餐就得。」

事前唔知胡定欣結婚 洪永城表示自己沒有做些甚麼，「介紹完之後好多都自然發展，我可以做嘅係祝福佢哋，戥佢哋開心！我都係嗰日先知道，我睇到個訊息時，同老婆講都『下』，之後我哋都眼濕濕，撮合到一對好好couple時都好感恩。」問到他們會否回港擺酒，洪永城表示：「咁又冇喎，唔知佢哋返嚟香港未呢，還是佢哋仲喺紐西蘭嗰邊打緊網球，咁我又真係唔知。」

反問蕭正楠係咪飲醉咗 提到蕭正楠早前宣傳活動時激罕讚洪永城，更著記者要跟洪永城說：「我好少可讚洪永城！佢喺BB出世前都有分享經驗，見佢係好錫兩個女！係合格爸爸！我真係好少讚佢，記得俾佢知！」洪永城聞說後反問：「佢係咪飲醉咗酒啊？」隨後笑謂「蕭正楠一向都唔識睇人 ，二來我太多優點就唔使多講。」他指相信蕭正楠兩公婆在照顧小朋友方面逐漸上手。