洪永城老婆Inez突然入院 相隔8個月再做手術：呢兩日嘅我好弱雞

現年37歲的梁諾妍（Inez）與洪永城在2021年結婚，婚後育有大女「Sir Face」Amber及細女「Sir Nose」Beryl。Inez 向來極愛跑步，產後仍然keep 得一副弗爆身材，不過，今日（5日）她就突然上載了一張身處在醫院的照片，透露剛完成了一個手術。



Inez 表示：「失蹤咗2日，又入咗廠，同上年一樣，又生咗粒嘢，又做咗個手術，又要開始日日洗傷口生涯。休息咗2日已經好好多了，只係又要抖抖冇得咁快跑返步。呢2日嘅我好弱雞，又發燒又低血壓，不過休息好呢2日已經精神返好多了，今日有重要事情要做，我準備好啦！」雖然Inez 未有透露詳情，但去年8月她曾入院聲稱「身體生咗粒瘡仔」要開刀切除，估計今次也是類似的情況，而文中她所說重要的事，相信是她自資的健身室搬址後今日正式開張。