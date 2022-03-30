洪永城自爆前度曾因翠如呷醋 認與唐詩詠有條刺

洪永城與黃翠如一向老友鬼鬼，他早前接受J2節目《人夫放假約出去滾》訪問，在節目中大談與黃翠如的緋聞及透露與唐詩詠分手的原因。 二人由最佳拍檔變成螢幕情侶，外間認為他們「能成為密友總帶著愛」，就連洪永城當時的女友也曾生疑。他說︰「嗰時拍拖個女朋友都有少少擔心㗎，話我同佢咁合拍嘅，你兩個喺螢光幕面前咁夾嘅，你哋有冇嘢㗎？我對佢冇。」並笑言不知翠如對他的想法。

與翠如互相扶持 林盛斌問他有沒有一刻鍾意過黃翠如，洪永城表示從沒喜歡過對方，是好好的朋友、兄弟及工作夥伴。問到為何不能成為情侶，他說︰「唔夾就唔夾，唔係佢性格有問題或缺陷，大家都冇呢種感覺。」他又提到與翠如過檔無綫初期，女方曾因為一些事不開心，當時大家連續傾了幾晚電話，翠如更講到哭。他說︰「大家一齊喺度扶持，你有啲咩事，有我喺度，我將來有啲咩事，你又可以幫助我，因為佢一個女士喺娛樂圈其實真係唔容易。」

難與唐詩詠走下去 林盛斌續問到洪永城的「最佳女朋友」有沒有在他被網民抨擊時支持他，他說︰「都有，好緊要，一齊去經歷。好可惜，始終好多嘢都有條刺，好難去再修補創傷，繼續行落去，都冇辦法嘅，緣分囉！冇緣分都冇辦法！」