洪永城自爆前度曾因翠如呷醋 認與唐詩詠有條刺

洪永城與黃翠如一向老友鬼鬼，他早前接受J2節目《人夫放假約出去滾》訪問，在節目中大談與黃翠如的緋聞及透露與唐詩詠分手的原因。
二人由最佳拍檔變成螢幕情侶，外間認為他們「能成為密友總帶著愛」，就連洪永城當時的女友也曾生疑。他說︰「嗰時拍拖個女朋友都有少少擔心㗎，話我同佢咁合拍嘅，你兩個喺螢光幕面前咁夾嘅，你哋有冇嘢㗎？我對佢冇。」並笑言不知翠如對他的想法。
與翠如互相扶持
林盛斌問他有沒有一刻鍾意過黃翠如，洪永城表示從沒喜歡過對方，是好好的朋友、兄弟及工作夥伴。問到為何不能成為情侶，他說︰「唔夾就唔夾，唔係佢性格有問題或缺陷，大家都冇呢種感覺。」他又提到與翠如過檔無綫初期，女方曾因為一些事不開心，當時大家連續傾了幾晚電話，翠如更講到哭。他說︰「大家一齊喺度扶持，你有啲咩事，有我喺度，我將來有啲咩事，你又可以幫助我，因為佢一個女士喺娛樂圈其實真係唔容易。」
難與唐詩詠走下去
林盛斌續問到洪永城的「最佳女朋友」有沒有在他被網民抨擊時支持他，他說︰「都有，好緊要，一齊去經歷。好可惜，始終好多嘢都有條刺，好難去再修補創傷，繼續行落去，都冇辦法嘅，緣分囉！冇緣分都冇辦法！」
情定梁諾妍
洪永城曾與有「最佳女朋友」稱號的唐詩詠拍拖，當時外間對他們拍拖大感錯愕，認為洪永城與黃翠如才是一對。最後二人於17年5月宣告分手，近三年的感情畫上句號。直至18年，洪永城宣告與梁諾妍拍拖，二人於21年6月10日宣告婚訊，他們的女兒於同年的12月19日出世，現時一家三口加埋愛犬，非常開心。