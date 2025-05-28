洪永城自爆已做結紮手術 生兩胎心理壓力大

洪永城與太太梁諾妍（Inez）於2021年結婚，婚後三年抱兩，先後誕下大女「Sir Face」Amber及細女「Sir Nose」Bery，一家四口相當幸福。日前，洪永城就孖 Inez 齊齊在抖音拍片，分享育兒心得，當中洪永城更自爆已做結紮手術。 片中，見二人以「二胎家庭Q&A」為題分享心得，Inez 坦言生完第二胎後身體明顯變弱，她表示：「因為生家姐時已經係3年前，3年後再生第二胎時年紀已經大啲，康復期好似要耐啲；同埋我陀二胎嘅時候，我係有好多病痛。」洪永城亦補充謂：「係比第一胎多咗好多嘅，的確可能會令身體上弱咗少少啦。」

兩個夠晒數

洪永城續指生兩胎心靈負擔比較重，相對大壓力，但感覺是幸福的，「心靈上比較勞碌，因為兩個小朋友，又要出去工作，屋企又有個女士（Inez) 今年經常好多病痛，需要更多照顧，」他建議父母可以一星期做兩次冥想 ，放下手機聽聽音樂，會幫助到心靈。



而在短片尾聲，Inez 發問：「你會唔會再想生多個（追仔）？」，洪永城望住Inez 笑說：「都係嗰句。」其後，兩夫婦齊自爆：「我...結...紮...咗...嘞！」並表示生兩胎：「係大壓力、係辛苦啲，但肯定個回報係非常之好。」





