洪永城被指責罵老婆遭鬧爆 梁諾妍連出三PO平反

洪永城與梁諾妍育有一女洪寶寶，夫婦二人不時在網上分享女兒Amber的近況，梁諾妍早前在港台節目《醫家搞邊科》任嘉賓時，透露囡囡有皮膚敏感問題，疑環境衛生和塵蟎影響，導致Amber雙眼及面部紅腫，經治療之後已見好轉。
洪永城鬧老婆疏忽？
有報道引述梁諾妍在節目中的內容，指身在外地的洪永城「大發雷霆責備老婆太疏忽」，認為是梁諾妍把兩部空氣清新機都搬去新屋，導致現居只餘下一部空氣清新機運作，導致出現塵蟎。報道稱洪永城「立刻叫老婆將空氣清新機搬回來，更每日向老婆詢問女兒的狀態，要求她每日都要影相證明。」這篇報道自昨日出街之後，引來不少網民不滿，認為洪永城沒有體諒老婆，又指梁諾妍嫁錯老公，紛紛留言鬧爆洪永城沒有盡好人夫及人父的責任。
梁諾妍力挺洪永城
梁諾妍其後在限時動態連出三po澄清力撐洪永城，她多次重申沒有被老公責備︰「其實我都冇講過話佢責備我，佢只係同我一樣緊張，想同我一齊解決問題。其實我都唔明點解個topic變成咁，大家唔好責備洪永城好嗎？反而多得佢提點我先安心啲。」、「多謝洪永城一直陪伴我解決問題。利申︰佢一直都係一個理性+脾氣好的人。多謝大家關心，洪寶寶(Amber)好快已經冇事啦！我日日都出洪寶story大家都睇得出right？」
梁諾妍︰誤會佢一定要平反
梁諾妍又認為大家被報道內的文字誤導，力撐老公是一位好爸爸。她寫道︰「佢個『話我』係提點我，叫我攞返部空氣清新機返嚟，That is it.呢位爸爸一直都做得好好，I am very pround of you!!!!!!俾人誤會我都唔緊要，誤會佢，我真係一定要平反下。BTW，11//7結婚一周年快樂！我和洪寶和Molly愛你唷~」