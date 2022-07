洪永城被指責罵老婆遭鬧爆 梁諾妍連出三PO平反

梁諾妍︰ 誤會佢一定要平反

梁諾妍又認為大家被報道內的文字誤導,力撐老公是一位好爸爸。她寫道︰「佢個『話我』係提點我,叫我攞返部空氣清新機返嚟,That is it.呢位爸爸一直都做得好好,I am very pround of you!!!!!!俾人誤會我都唔緊要,誤會佢,我真係一定要平反下。BTW,11//7結婚一周年快樂!我和洪寶和Molly愛你唷~」