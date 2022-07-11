洪永城被指責罵老婆遭鬧爆 梁諾妍連出三PO平反

洪永城與梁諾妍育有一女洪寶寶，夫婦二人不時在網上分享女兒Amber的近況，梁諾妍早前在港台節目《醫家搞邊科》任嘉賓時，透露囡囡有皮膚敏感問題，疑環境衛生和塵蟎影響，導致Amber雙眼及面部紅腫，經治療之後已見好轉。

洪永城鬧老婆疏 忽？

有報道引述梁諾妍在節目中的內容，指身在外地的洪永城「大發雷霆責備老婆太疏忽」，認為是梁諾妍把兩部空氣清新機都搬去新屋，導致現居只餘下一部空氣清新機運作，導致出現塵蟎。報道稱洪永城「立刻叫老婆將空氣清新機搬回來，更每日向老婆詢問女兒的狀態，要求她每日都要影相證明。」這篇報道自昨日出街之後，引來不少網民不滿，認為洪永城沒有體諒老婆，又指梁諾妍嫁錯老公，紛紛留言鬧爆洪永城沒有盡好人夫及人父的責任。