洪永城認係呷醋外父囡囡去邊望到實 Sir Face見記者零怯場講唔停

洪永城、梁諾妍與「Sir Face」洪靖嵐（Amber）一家三口今日一齊為銀行產品拍廣告。洪永城表示今次出動到一家三口，是因為廣告宣傳的訊息是非常好，問到是否因為酬勞非常吸引，他們指最貴的是Amber，他們只是配角。他們表示沒有特別向Amber提及是工作，只告訴她過來跟爸爸媽媽玩。為了獎勵囡囡合作，今日讓她可以吃零食、橙汁、雪糕等，及讓她可以看Baby Shark。

Amber講唔停

Amber在工作人員陪同下走入會場，見到大批記者在場未有怯場，更主動拿起不同牌咪跟大家打招呼，甚至一度把咪放入口，非常搞笑。Amber被洪永城抱起時，已經不停拍打他的膊頭，更用奶音用英語說︰「我要媽媽爸爸！」問到Amber想不想唱《Baby Shark》，她就答到想做「Zombie Baby Shark」之後更不停大談Baby Shark，又大談自己喜愛的顏色等等。梁諾妍在旁表示︰「個樣又要一樣！仲要多嘢講過佢(洪永城)！」

嫌爸爸長氣用手推下巴

其後Amber又即場示範單腳企俾記者看，同示範如何跟爸爸摔跤。期間她又應媽媽要求錫咀，錫完媽媽又錫爸爸，更謂在場的記者都是她的朋友，向大家送上飛吻。搞笑的是Amber聽到爸爸開始問她問題時，就用手推他的下巴，洪永城表示囡囡每當他說話較長氣時，就會用手推開他。