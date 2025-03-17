洪金寶嘆市道艱難無人開水喉 鄭保瑞開心《城寨》獲外地認可：對香港電影好有價值(有片)

第 29 屆香港國際影視展（FILMART）今日（17日）假香港會議展覽中心開幕，香港演藝學院適逢今年踏入40年，請來學院榮譽博士洪金寶、榮譽院士謝君豪和《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞，擔任主禮嘉賓主持啟動禮，陳詠燊、彭秀慧、凌文龍等舊生亦有出席。「大哥大」洪金寶、謝君豪和鄭保瑞在小型座談會中，與《毒舌大狀》導演吳煒倫對談。3人於座談會後受訪，洪寶金在座談會寄語新生代演員要聽話和學懂執生，他慨嘆目前電影市道艱難，現在想找投資人好辛苦。他直言，「以前我想到故仔，我話拍就拍，因為個水喉一直開著，但現在唔同，現在嗌樓上開水喉，樓上個人走咗，你話大唔大鑊？」

演藝事業從高處滑下 曾感心悒 洪金寶昨日(16日)擔任亞洲電影大獎頒獎嘉賓，今日出席座談會，接連兩日活動，大哥大直言感到攰，但又覺開心，讀至小學2年級就輟學的洪金寶表示，「我原本係甚麼都沒有，其實是井底之蛙，但可以讓我爬爬爬上摩天大廈，心情係好開心，但後來慢慢跣落嚟，其實係好心悒，現在慢慢又有啲工作，又做埋博士，所以好開心。」他雀躍表示，去街市買餸被嗌「博士早晨」好開心。大哥大語重心長表示，其實每一代都要聽話和俾心機，他解釋，「你要知道人家說甚麼，要分析清楚現在不同以前，以前有大把機會，這部戲唔得，下一部戲可以再來，但這個年代你唔得就冇下次，所以要自己執生。」他強調無論是導演、製片、監製都要落足心機。



外地觀眾感受《城寨》情懷 開心過攞獎 坐在旁邊的鄭保瑞導演大表贊同，談到他憑《城寨》獲香港導演會頒發最佳導演和最佳電影，但在亞洲電影大獎只奪得兩個技術獎，他表示，與亞洲各地的電影角逐獎項，兩個獎已算有交代，「因為《城寨》係商業片，係諗住觀眾去拍，我哋嘅初衷唔係為攞獎，當然我們將香港的情感放得很大，因為以香港觀眾為主，最開心就係其地方嘅觀眾都感受到，開心過自己攞獎。」至於《城寨》在日本票房逾3億，有觀眾睇足8次，他也大感驚訝，過謝票場觀眾反應熱烈，很久沒試過有港產片有這樣的成績，「可能有些東西 hit 中佢哋，例如城寨這地方，呢班後生仔好熱血，的,或者這個動漫風格，任何原因都好，得到外地市場認可，對香港電影好有價值，很開心。」雖然日本觀眾都很掛住洪金寶的演出，不過大哥大就表明無意親身去謝票，他半說笑指日本難買餸煮飯。



高官駕到 訪問突被終止 謝君豪就表示今日首次近距離與洪金寶傾談，希望將來有合作機會，多多學習。大哥大曾表示有興趣拍愛情片，被問到想選哪位對手時，他笑言，「對手冇所謂呀，有人肯就得啦，我仲揀呀！」至於太太又如何？他直言會好辛苦，「一陣佢會話我從來都同佢發生呢啲關係！」當他講到興致勃勃時，一班VIP高官包括政務司司長陳國基和文化體育及旅遊局局長羅淑佩駕到，一眾高官助手突然強行終止訪問，當時洪金寶仍想繼續說，「其實拍愛情片都好辛苦，唔好以為易呀！」但高官們已步步逼近，原本坐者的大哥大一臉迷惘，被邀請站起身大合照。