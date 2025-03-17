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娛樂
2025-03-17 23:51:06

洪金寶嘆市道艱難無人開水喉 鄭保瑞開心《城寨》獲外地認可：對香港電影好有價值(有片)

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謝君豪、洪金寶和鄭保瑞在小型講座中，與吳煒倫導演對談。

謝君豪、洪金寶和鄭保瑞在小型講座中，與吳煒倫導演對談。

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第 29 屆香港國際影視展（FILMART）今日（17日）假香港會議展覽中心開幕，香港演藝學院適逢今年踏入40年，請來學院榮譽博士洪金寶、榮譽院士謝君豪和《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞，擔任主禮嘉賓主持啟動禮，陳詠燊、彭秀慧、凌文龍等舊生亦有出席。「大哥大」洪金寶、謝君豪和鄭保瑞在小型座談會中，與《毒舌大狀》導演吳煒倫對談。3人於座談會後受訪，洪寶金在座談會寄語新生代演員要聽話和學懂執生，他慨嘆目前電影市道艱難，現在想找投資人好辛苦。他直言，「以前我想到故仔，我話拍就拍，因為個水喉一直開著，但現在唔同，現在嗌樓上開水喉，樓上個人走咗，你話大唔大鑊？」

洪金寶、鄭保瑞和謝君豪主持演藝學院40周年活動啟動儀式。(娯樂組攝) 洪金寶、鄭保瑞、謝君豪和吳煒倫在座談會中，投入分享。(娯樂組攝) 洪金寶、謝君豪和鄭保瑞主持演藝學院40周年活動啟動禮。(娛樂組攝) 洪金寶、謝君豪和鄭保瑞主持演藝學院40周年活動啟動禮。(娛樂組攝)

演藝事業從高處滑下 曾感心悒

洪金寶昨日(16日)擔任亞洲電影大獎頒獎嘉賓，今日出席座談會，接連兩日活動，大哥大直言感到攰，但又覺開心，讀至小學2年級就輟學的洪金寶表示，「我原本係甚麼都沒有，其實是井底之蛙，但可以讓我爬爬爬上摩天大廈，心情係好開心，但後來慢慢跣落嚟，其實係好心悒，現在慢慢又有啲工作，又做埋博士，所以好開心。」他雀躍表示，去街市買餸被嗌「博士早晨」好開心。大哥大語重心長表示，其實每一代都要聽話和俾心機，他解釋，「你要知道人家說甚麼，要分析清楚現在不同以前，以前有大把機會，這部戲唔得，下一部戲可以再來，但這個年代你唔得就冇下次，所以要自己執生。」他強調無論是導演、製片、監製都要落足心機。
 

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鄭保瑞導演和洪金寶曾多次合作。(娛樂組攝) 一班VIP高官包括政務司司長陳國基和文化體育及旅遊局局長羅淑佩駕到大合照，娛樂訪問被突然終止。(娛樂組攝) 凌文龍出席演藝學院40周年活動啟動禮。(娛樂組攝) 吳煒倫和陳詠燊出席演藝學院40周年活動啟動禮。(娛樂組攝) 吳肇軒出席演藝學院40周年活動啟動禮。(娛樂組攝) 趙善恆出席演藝學院40周年活動啟動禮。(娛樂組攝)

外地觀眾感受《城寨》情懷 開心過攞獎

坐在旁邊的鄭保瑞導演大表贊同，談到他憑《城寨》獲香港導演會頒發最佳導演和最佳電影，但在亞洲電影大獎只奪得兩個技術獎，他表示，與亞洲各地的電影角逐獎項，兩個獎已算有交代，「因為《城寨》係商業片，係諗住觀眾去拍，我哋嘅初衷唔係為攞獎，當然我們將香港的情感放得很大，因為以香港觀眾為主，最開心就係其地方嘅觀眾都感受到，開心過自己攞獎。」至於《城寨》在日本票房逾3億，有觀眾睇足8次，他也大感驚訝，過謝票場觀眾反應熱烈，很久沒試過有港產片有這樣的成績，「可能有些東西 hit 中佢哋，例如城寨這地方，呢班後生仔好熱血，的,或者這個動漫風格，任何原因都好，得到外地市場認可，對香港電影好有價值，很開心。」雖然日本觀眾都很掛住洪金寶的演出，不過大哥大就表明無意親身去謝票，他半說笑指日本難買餸煮飯。
 

高官駕到 訪問突被終止

謝君豪就表示今日首次近距離與洪金寶傾談，希望將來有合作機會，多多學習。大哥大曾表示有興趣拍愛情片，被問到想選哪位對手時，他笑言，「對手冇所謂呀，有人肯就得啦，我仲揀呀！」至於太太又如何？他直言會好辛苦，「一陣佢會話我從來都同佢發生呢啲關係！」當他講到興致勃勃時，一班VIP高官包括政務司司長陳國基和文化體育及旅遊局局長羅淑佩駕到，一眾高官助手突然強行終止訪問，當時洪金寶仍想繼續說，「其實拍愛情片都好辛苦，唔好以為易呀！」但高官們已步步逼近，原本坐者的大哥大一臉迷惘，被邀請站起身大合照。

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