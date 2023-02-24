流水落花｜修補關係需時間 鄭秀文：原諒只是開始 陸駿光：要坦誠表達感受

「原諒不是終結，是開始，當你選擇原諒，如何走下去？」鄭秀文(Sammi)說的是電影《流水落花》的劇情，她演的天美姨姨面對有外遇的丈夫彬叔叔(陸駿光飾)，由震驚、憤怒到選擇原諒，結伴走過13年的寄養父母的歲月。現實中亦曾遇上丈夫出軌的Sammi淡然道，「最終時間會告訴你，丈夫的表現也會告訴你，當初的選擇是對或錯。」男主角陸駿光表示，出軌當然不是好事，卻能讓兩夫妻正視破口，修補關係，「就像在牆上看到裂縫，在裂縫中生出植物來。」

跳出喜劇框架 努力沒白費 卸下天后的華麗妝容，Sammi在《流水落花》演基層小師奶，奪得香港電影評論學會最佳女演員獎，並獲提名香港電影金像獎最佳女主角，Sammi坦言，近10年不斷嘗試不同角色，但仍被視為喜劇演員，「因為一直好努力和認真求進，終於被看見，我看到你了！令我內心有很大觸動，過去努力沒浪費，一步一腳印，好感恩。真係要多謝賈勝楓導演，相信我能做到。」

演活不倒翁師奶 與師奶形神俱備，Sammi說要多謝童年回憶，「記得有位鄰居很瘦，每次看她走路，如此瘦小竟可承受生命一次又一次的創痛，就像不倒翁，雖然很瘦卻不會倒下，我將這人物放進我的角色。」起初導演給的角色參考，比當時的Sammi更瘦，她笑言是難度挑戰，「很開心，配合師奶服飾和步姿，加上有好對手演丈夫，最終達到導演要求。」 賈勝楓睇中Sammi外剛內柔的特質，早在寫劇本時，已選定她演天美姨姨。歌手出身的Sammi自言剛柔並濟，但跟角色背景差距甚大，既不曾做工廠工人，更沒試過做媽媽和失去子女，「其實電影塑造天美姨姨不是聖人或天使，她甚至會食煙，起初做寄養父母也是因為錢，直至故事中段，觀眾才認識她的脆弱和傷痛。我演繹的天美姨很少笑，因個性及經歷令她不懂笑，很硬淨，直至遇到特別喜歡的孩子小朋友才會笑，她內心亦有柔弱部分，可以愛非親非故的小朋友。」

時間是最好的治愈 Sammi最欣賞導演沒有刻意煽情，令觀眾淚流披面，而是帶來觸動與反思，「例如戲裡我跟丈夫的關係，丈夫有外遇後如何處理夫妻關係、講出心結和化解？如何處理失去孩子的創傷？如何透過照顧寄養小朋友，互相給予愛，重新感受做母親的喜悅？這種治愈非常感動。」喪子心結未解，間接導致丈夫出軌，陸駿光指出，「當然出軌不是好事，卻令大家明白彼此。其實，吵架盡爆內心深處的黑洞，反能彌補這段感情，就像看到牆上有裂縫，從裂縫中生出植物來，令這段關係重生，雖然用了很長時間，去彼此原諒和接受。」 正視喪子傷痛，解開心結，才有復修機會，出軌的丈夫，剖白被忽略的感受，促使兩夫妻坦誠溝通，「人生往往如此，做決定的當刻不是終結，而是開始，當你選擇原諒，你如何走下去？導演沒花很多篇幅描述如何修補，女主角唔係用一餐飯去宣告原諒丈夫，這戲有很多適當的留白，人生往往透過時間，告訴你事情如何發展，最終時間會告訴你，丈夫的表現也會告訴你，只有時間能告訴你答案，當初的決定是對是錯。」