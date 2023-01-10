流水落花｜鄭秀文素顏師奶look演寄養家庭母親 零片酬支持新導演

由鄭秀文(Sammi)與陸駿光(Alan)主演的電影《流水落花》，日前舉行開賣優先場，Sammi與Alan及新晉導演賈勝楓驚喜現身謝票，首次執導拍電影的賈勝楓直指Sammi剛柔並重，是女主角的不二之選。電影今日發布首條預告片，Sammi近乎素顏演「師奶」，並且零片酬接拍，她表示：「多謝導演俾到Sammi 有這個不一樣，透過寄養去救贖，充滿傷痛的媽媽角色，是在我演戲生涯入面未遇過。」

Sammi是女主角不二之選

Sammi與Alan和導演謝票時，有觀眾問到導演為何會選Sammi，導演直言印象中的Sammi是歌手和演員，本身不認識她，「但佢給人一種外表堅強、內裏溫柔的感覺，而呢點正正是天美姨姨(角色)所需要的最重要特質，除咗Sammi是沒有第二個。」此片是電影發展基金「首部劇情電影計劃」專業組得獎作品，講述一群離別原生家庭的小孩子，遇上天美姨姨這個短暫的幸福中途站，天美姨姨亦因此經歷13年來從聚合到分離；遇上每一個孩子，他們卻又再要分散，感受到喜悅也要經歷分離的痛，Sammi為這個角色，更是更近乎素顏演出，她表示：「這次以鬆容的態度演出，第一次看到時劇本已被感動，為支持新導演賈勝楓，就零片酬作出支持。」對於導演感謝自己的零片酬支持，Sammi反而感謝導演讓自己有機會演出這個角色，對此導演表示：「有Sammi演出呢個角色，她就像我們的天使；好多演員多謝我，但應該是調轉，我多謝他們，因為我從來未拍過電影，而每個演員對我都好信任！」《流水落花》將於3月2日正式公映。