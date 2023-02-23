流水落花｜陸駿光首當男主角攜愛犬出鏡 狗狗初登大銀幕成遺作

出道20年的陸駿光在《流水落花》首次擔當電影男主角，與天后級的鄭秀文(Sammi)合演夫妻，他形容感覺像發夢，並大讚Sammi零架子。陸駿光更攜同愛犬齊登大銀幕，但沒料到此片竟成了狗狗的遺作。原來狗狗在拍攝後幾個月患癌症，半年後離世，「狗狗由我最失意的時候走進我的人生，陪伴左我12年半的年頭，我相信一定會再見。」

大讚Sammi零架子 談到首次跟Sammi合作的感受，陸駿光形容是很有溫度，「第一次圍讀已發覺她好容易相處，亦都好尊重每一位演員。」對於首演男主角，他不忘感謝導演賈勝楓，「第二次跟導演合作，之前有邀請過我幫忙拍短片，到他再找我拍戲，甚至開拍前我都唔太相信，哈哈！導演影響得我最深的是，令我由原本想做導演的衝動幻滅了，導演細心、冷靜，要顧及的事太多⋯⋯而我還最做好演員吧！」