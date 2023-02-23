流水落花｜陸駿光首當男主角攜愛犬出鏡 狗狗初登大銀幕成遺作

出道20年的陸駿光在《流水落花》首次擔當電影男主角，與天后級的鄭秀文(Sammi)合演夫妻，他形容感覺像發夢，並大讚Sammi零架子。陸駿光更攜同愛犬齊登大銀幕，但沒料到此片竟成了狗狗的遺作。原來狗狗在拍攝後幾個月患癌症，半年後離世，「狗狗由我最失意的時候走進我的人生，陪伴左我12年半的年頭，我相信一定會再見。」
大讚Sammi零架子
談到首次跟Sammi合作的感受，陸駿光形容是很有溫度，「第一次圍讀已發覺她好容易相處，亦都好尊重每一位演員。」對於首演男主角，他不忘感謝導演賈勝楓，「第二次跟導演合作，之前有邀請過我幫忙拍短片，到他再找我拍戲，甚至開拍前我都唔太相信，哈哈！導演影響得我最深的是，令我由原本想做導演的衝動幻滅了，導演細心、冷靜，要顧及的事太多⋯⋯而我還最做好演員吧！」
與小演員「Man's talk」父子情深
陸駿光演的何彬(彬叔叔)與天美姨姨(鄭秀文飾)照顧寄養孩子，其中令人深刻是他與家朗(徐嘉謙) 「父子」情深，很有默契地回應天美姨姨說的一句「man's talk」，原來這句對白更是即興創作，他直言：「何彬係大細路，特別對住寄養男仔孩，可以當佢哋係朋友，又可以當佢哋係自己的孩子，從中找到填補失去兒子的感覺。」陸駿光更帶同家中愛犬一同出鏡，「遇上《流水落花》呢套電影，第一次做男主角，而且狗狗可以參演，陪我一直走來，剛好同電影中出現畫面做成一個對應。」陸駿光視愛太如家人，今年2月曾出po紀念逝世一年的愛犬。雖然愛犬因病離世，但能以男主角身份見證狗狗登大銀幕，也算美好回憶。