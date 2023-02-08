流浪地球2｜劉德華自爆曾向小演員發脾氣 做老竇演繹父女情坦言易搞好多

中國科幻大片《流浪地球2》明日(9日)在港開畫，電影由郭帆執導、劉慈欣擔任監製，吳京與李雪健主演，還有劉德華特別出演。身在香港的劉德華為《流浪地球2》展開宣傳，還難得接受傳媒訪問，他現身時見到面前大堆記者手機及收音器材，隨即如「強迫症」發作把枱面上的器材一一排好，之後才正式受訪。

有望參演 《流浪地球3》

華仔今次在片中以特別演出登場，扮演一位科學家，他自言拍攝前以為不會辛苦，並說：「呢套戲，冇諗過係辛苦，開頭以為會舒服啲，好多都以為可以唔使着咁多，但到最後尾好多都係實景，亦都冇諗過拍咁耐，其實最初係特別出演，以為拍40組左右，冇諗過特別出演都拍咁多，好似差唔多50組戲。」華仔在《流浪地球2》的戲份多逾全片的一半，直認該作會開拍第三集，亦會計劃是個長遠的系列，望拍攝出屬於《流浪地球》的電影宇宙，問到會否參演第三集？華仔笑言：「佢希望有我，咁就睇佢..哈哈哈！」前年離世的吳孟達曾在《流浪地球》中出場，今次第二集中就以電腦合成的影像客串演出，片尾字幕亦有向吳孟達致敬。