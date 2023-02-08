流浪地球2｜劉德華自爆曾向小演員發脾氣 做老竇演繹父女情坦言易搞好多

中國科幻大片《流浪地球2》明日(9日)在港開畫，電影由郭帆執導、劉慈欣擔任監製，吳京與李雪健主演，還有劉德華特別出演。身在香港的劉德華為《流浪地球2》展開宣傳，還難得接受傳媒訪問，他現身時見到面前大堆記者手機及收音器材，隨即如「強迫症」發作把枱面上的器材一一排好，之後才正式受訪。
有望參演《流浪地球3》
華仔今次在片中以特別演出登場，扮演一位科學家，他自言拍攝前以為不會辛苦，並說：「呢套戲，冇諗過係辛苦，開頭以為會舒服啲，好多都以為可以唔使着咁多，但到最後尾好多都係實景，亦都冇諗過拍咁耐，其實最初係特別出演，以為拍40組左右，冇諗過特別出演都拍咁多，好似差唔多50組戲。」華仔在《流浪地球2》的戲份多逾全片的一半，直認該作會開拍第三集，亦會計劃是個長遠的系列，望拍攝出屬於《流浪地球》的電影宇宙，問到會否參演第三集？華仔笑言：「佢希望有我，咁就睇佢..哈哈哈！」前年離世的吳孟達曾在《流浪地球》中出場，今次第二集中就以電腦合成的影像客串演出，片尾字幕亦有向吳孟達致敬。
與朱麗倩溺愛囡囡
片中演繹一段父女情，華仔坦言做了人父後，跟小演員合作絕對是「易搞好多」！他表示：「未做爸爸可能唔知道，我記得我做《五億探長雷洛傳》嘅時候有兩個細路仔，我曾經發過細路仔脾氣。」原來當時小演員在片場太嘈吵，阻礙了現場收音，華仔一時㷫起便捉住小演員責罵，並要求他靜一些，認為成為爸爸會了解更多小朋友。
華仔又提到陪囡囡做功課逾兩小時，她定會鬧情緒，華仔自認與太太同樣溺愛女兒：「佢冇人怕㗎！但佢會折服喺我哋嘅愛底下。」他又形容做演員猶如太空人，自己亦跟片中情節一樣，經常要透過視像跟囡囡互動，華仔指阿女細細個時跟他facetime，會丟手機要求見到真人，但現在已習慣了不少，可能自爆太多家事，華仔搞笑地說：「好喇！返嚟我哋部電影喇！」
談中國科幻片水平
對於古天樂炮製出香港首部科幻電影《明日戰記》，華仔認為是需要有人踏出這一步及去虛心學習，被問到參演完《流浪地球2》之後，覺得中國科幻片去到甚麼水平時，他即答：「我覺得仲係喺尋找嘅過程底下。」並補充指郭帆導演會不停檢討團隊有何出錯，記錄後會避免下次重覆犯錯，直認科幻片在中國還是剛起步，但相信有大量電影人肯虛心學習，始終有一日定必可以做得到。