流行都市女主持人連環走光成焦點 隱形富婆宋芝齡買韓國山頭

TVB午間節目《流行都市》接連女主持發生走光事件，令呢個被認為只係得主婦先睇嘅節目成為焦點。其中一位走光受害人係44歲嘅固定主持宋芝齡。好多人都知道宋芝齡識韓文仲係韓國通，但未必知道佢副身家相當豐厚！

曾參選港姐未打入三甲

宋芝齡係中韓混血兒，幼年時喺韓國居住，媽媽係韓國人。後來宋芝齡一家移居香港，佢亦喺香港讀書，到17歲嗰年因為想睇明星而參加1996年度港姐，雖然未有打入三甲，但就因此加入TVB。入行後宋多數參與主持工作，到2005年《大長今》大熱而被委派訪問李英愛等劇中韓星，宋芝齡因而人氣急升，接到好多同韓國相關嘅主持工作。

進軍不同行業變富婆

食住韓流熱潮，宋芝齡仲搞過韓語學校、韓國投資移民顧問、小食店、韓流報紙等待同韓國相關嘅生意。近年宋芝齡仲進軍金融界，考埋證券經紀牌，有報導指佢月入6位數，TVB份糧只係佔十分一！同宋芝齡拍檔主持多年嘅安德尊同樣係投資高手，因此兩個人十分老友，甚至傳出緋聞，就連《流行都市》拍嘅賀歲短片都安排佢地借位咀嘴。有傳喺安德尊建議之下，宋芝齡買咗喺韓國買咗一座山等政府收購，已經唔止係炒樓呢啲層次，絕對係圈中隱形富婆。

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