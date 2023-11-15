浪漫台灣48小時｜香港男生約會成人台女優 遇照騙Cosplayer製造浪漫與激情

以約會旅遊實境作賣點的J2節目《浪漫台灣48小時》，施焯日（Arthur）及蔡景行（行仔）代表香港男生，在台灣體驗與當地女生約會。共20集的節目中，會有8位不同職業的台灣女孩子登場，包括職業啦啦隊、健身教練、重機女神網紅、極有個性的檳榔西施、登山網紅、Cosplayer、身材火辣的普渡女神及直播成人台女優。 《浪漫台灣48小時》來到播出最後一周，同打機一樣「終極Boss」終於要出場。若以為之前登場的藍鯨、妤妤已屬極品，正所謂「強中自有強中手，一山還有一山高」，今晚（15日）一集的噗醬將「騙圖術」發揮到極致，變成一門藝術。難得的是Arthur全程毫無怨言。

揸賽車夠狠辣 噗醬本身為一名Cosplayer，她的IG貼滿性感及可愛的Cosplay照片。Arthur安排跟噗醬玩卡丁賽車，打算製造浪漫與激情。噗醬雖然外表斯文，但揸賽車卻非常狠辣，為求爭勝在其中一個彎角，撞開Arthur的車爬頭，最後順利勝出。噗醬對Arthur的安排非常滿意，且大讚說︰「對他有顛覆的印象，雖然看起來白白淨淨小鮮肉，但蠻照顧女生，是暖男一名。」 Arthur事後話想不到噗醬行火辣路線，所以有點措手不及，他笑說︰「張相同我印象中台灣女仔係一樣，但真人就完全唔同。」他接受訪問時被問到，會否再次有遇「照騙」感覺，Arthur認真表示︰「希望啲人唔好俾外在影響，先入為主。同佢傾偈好舒服，可以暢所欲言，講咩都得。」最後埋單計數，Arthur表示最難忘約會對象，會是啦啦隊隊員賴可。