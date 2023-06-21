浪漫醫生金師傅3｜大團圓結局 收視破頂升達16.8%促成收視公約

韓劇《浪漫醫生金師傅3》日前播出大結局，收視破頂升至16.8%，成功促成收視公約，全城期待安孝燮與李聖經跳「情侶舞蹈」！ 是次第3季劇情來到最後，為觀眾帶來更多窩心甜蜜的場面，當中徐宇鎮(安孝燮 飾)與車恩彩(李聖經 飾)、朴恩卓(金旻載 飾)與尹雅凜(蘇朱娟 飾)兩對CP繼續放閃，有情人終成眷屬，大團圓結局。安孝燮與李聖經在大結局閃爆網民，在第16集中，李聖經為安孝燮準備了一份生日禮物，而男方同時亦準備了一份「禮物」給她。在生日當晚安孝燮趁李聖經睡覺時偷偷為她戴上戒指，她醒來發現自己手上戒指後，便馬上衝向安孝燮問其意思，安孝燮馬上甜蜜回應：「戒指啊，就是妳心中所想那樣。」古蠱又甜蜜地求婚成功，兩位主角立刻深情擁吻。

《浪漫醫生金師傅3》除了一貫精彩的手術場面及金師傅的浪漫格言外，今季更為大家帶來頭兩季的情懷。除了由美國回流擔任外傷中心代理主任的姜棟柱醫生(柳演錫 飾)外，還有於第2季出現的沈惠珍麻醉科醫生(朴孝珠 飾)，於危急關頭回到石垣醫院協助眾人，而第1季的張賢珠(金慧峻 飾)以金師傅回憶的方式重歸螢幕；最重要的是第1季的女主角尹瑞貞醫生(徐玄振 飾)更在結局彩蛋以「背影」露面，徐徐步向石垣醫院，成為今季最大伏筆，引爆網民熱烈討論！究竟金師傅的夢想藍圖是否全數回歸？令人期待《浪漫醫生金師傅3》之後會否再有續集。