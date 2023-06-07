浪漫醫生金師傅3｜安孝燮率拍檔向香港觀眾問好 孖李聖經劇外持續放閃

Disney+人氣韓劇《浪漫醫生金師傅3》已播出第12集，兩位主角安孝燮及李聖經組成的甜蜜CP甚得觀眾歡心，加上二人的默契，成功俘虜不少粉絲。近日劇中四大主要演員為劇集向香港觀眾宣傳，大玩「關鍵字Battle」，在對話中誘導對方說出被指定的「關鍵字」，只要參加者開口講中即判輸！

片段中，安孝燮、李聖經、金旻載、蘇朱娟先向香港觀眾問好，之後正式開始宣傳，遊戲起初不斷試探對方，而各人都小心翼翼應付。第一局則由安孝燮聯手李聖經圍攻蘇朱娟，蘇朱娟最後抵擋不住「情侶」的合力攻擊不幸戰敗，完全感受到這對「螢幕情侶」的合拍度！第二回合開始後，二人即變本加厲，開始向香港觀眾大放閃光彈；李聖經被問及對劇中印象最難忘的一幕時，安孝燮即插嘴問：「同我有關嘅場景唔深刻咩？」李聖經即甜蜜回應：「好多！所有都難忘！」劇內的甜蜜延伸至劇外，反而令所有香港觀眾都非常深刻。