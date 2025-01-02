浪花男子亞博開唱最後倒數 為香港粉絲送上新年祝福預告練定廣東話

浪花男子由藤原丈一郎、道枝駿佑、大橋和也、大西流星、西畑大吾、長尾謙杜、高橋恭平組成，出道三年，浪花男子將首次衝出日本，遊走三個地區展開亞洲巡迴演唱會《Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha'》，而香港是繼台北及首爾場的第三站，也是是次海外演出的最後壓軸一站。

隨著香港站演出的日子越來越近，浪花男子七位成員心情既緊張又興奮。適逢迎接2025年的到來，他們錄了一段短片，特別為香港粉絲送上溫馨祝福。首先，各成員跟粉絲們祝賀新年快樂，並表示完成台北場，好奇地詢問粉絲感覺如何，並笑言今次是他們首次出國演出，因此當海關入境檢查時感覺很棒。此外，流星揚言還一起學習當地語言，幸好觀眾很熱情，會在MC途中教他們怎麼說，和觀眾有很多互動環節，感到十分開心，認為這是舉行亞洲巡迴才會有的特別體驗。即將到來香港場，道枝駿佑認為對香港場有所抱負，相信到時會有很多首次見面的朋友到來欣賞，希望屆時可以盡情展現浪花獨有的特色，帶給粉絲幸福。至於長尾謙杜認為香港場將在新年後馬上舉行，他們必定為香港粉絲全力以赴。浪花男子對香港樂迷多年來的支持深表感動，跟粉絲一起期待演唱會的大日子！