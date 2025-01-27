浪花男子兩場香港騷完美落幕 落力跳唱台上玩「火車瓹山窿」

演唱會來到尾聲，七子一輪熱唱過後，他們回到台上，感謝到來的每一位粉絲，而每人手上亦準備了一封手寫信，浪花男子再次用廣東話讀出感受，藉著內心話感謝粉絲對他們的一直支持；西畑大吾亮：「多謝你哋今日嚟見浪花男子！ 我哋好開心可以嚟香港！你哋有冇更加鍾意浪花男子呢 ？」藤原丈一郎表示：「雖然我哋見面唔多，但你哋嘅支持，我哋收到晒！好想再嚟香港開Concert！到時你哋都要再嚟見我哋呀。」到大橋和也：「我哋會繼續將我哋嘅愛由日本送到香港！所以你哋都要由香港送滿滿嘅愛比我哋！你哋嘅愛我哋收到晒！」接着由大西流星說：「我哋一定會再返嚟香港！呢個係浪花男子同NaniFam嘅承諾 。你哋一定要等我哋呀！」高橋恭平則稱：「多謝大家嚟見我哋！我哋對大家嘅想念，對你哋嘅熱情都係世界級嘅如果大家感受到就好啦！下次再嚟同我哋玩。」長尾謙杜：「好開心可以見到你哋。我哋嘅音樂漂洋過海後都咁受大家歡迎，我覺得好幸福。雖然香港離日本有啲遠，但希望大家嘅心一直貼近我哋！下次見。」最後到道枝駿佑：「今日好多謝大家。好開心可以同大家交換咁多 『愛』！我相信大家都會遇到唔開心嘅事，如果今日見到我哋可以令大家輕鬆一啲就好啦！下次我哋要再互相為對方帶嚟更好嘅『愛』！多謝！」其間，道枝大讚香港夜景好靚，在港欣賞夜景時，不禁打電話跟屋企人分享一番， 大橋就被踢爆打視像給媽媽。