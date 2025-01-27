浪花男子兩場香港騷完美落幕 落力跳唱台上玩「火車瓹山窿」

日本人氣組合浪花男子出道三年，踏進2025年終於首度襲港，1月25日及26日假亞博Arena首次舉行《Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' in Hong Kong》演唱會。是次演出，先以華麗的交響樂曲為演唱會揭開序幕，穿上閃爍舞衣的浪花男子七子隆重登場， 一連唱出《NEW CLASSIC》、《Join us！》、《Kick Start》及《Super Drivers！！》炒熱全場氣氛，繼而向粉絲問好，先以苦練多時的廣東話講：「Hello大家好，我哋係浪花男子。」其後各成員分別介紹自己，並表示今次很開心可以來到香港，道枝駿佑向粉絲說：「你哋嘅王子嚟咗啦！」而長尾謙杜則幽默的說：「我食咗菠蘿包！」令粉絲笑過不停。
演唱會來到中場，興奮氣氛再度提升，為配合唱《Happy Happy Birthday!!》大玩遊戲，場館突然出現七個印上各成員Q版肖像的大氣球，成員必須在跳唱時最先成功取得自己樣子的氣球，勝出者就可以即場食蛋糕。過程中，各成員又入鄉隨俗，玩起「火車瓹山窿」，並且玩得非常投入，第一晚演唱會由西畑大吾勝出，而第二晚則由道枝駿佑勝出，可以品嚐在台上準備好的美味蛋糕。
道枝致電家人分享香港夜景
是次香港站，浪花男子特別為香港粉絲練上很多廣東話，除了用廣東話自我介紹之外，更講出不少香港地道語，例如藤原丈一郎搞笑說：「香港好正。」然後又說：「多謝。」大西流星說：「好可愛！」而西畑大吾說：「冇問題。」半鹹半淡的廣東話，非常貼地，逗得NaniFam（粉絲暱稱）十分開心。及後，來到甜密戀人環節，他們分別唱出《ChukiChuki蜜月》、《鑽石微笑》、《祝你幸福》、《歡樂驚喜》、《戀愛之光》及《Make Up Day》。
演唱會來到尾聲，七子一輪熱唱過後，他們回到台上，感謝到來的每一位粉絲，而每人手上亦準備了一封手寫信，浪花男子再次用廣東話讀出感受，藉著內心話感謝粉絲對他們的一直支持；西畑大吾亮：「多謝你哋今日嚟見浪花男子！ 我哋好開心可以嚟香港！你哋有冇更加鍾意浪花男子呢 ？」藤原丈一郎表示：「雖然我哋見面唔多，但你哋嘅支持，我哋收到晒！好想再嚟香港開Concert！到時你哋都要再嚟見我哋呀。」到大橋和也：「我哋會繼續將我哋嘅愛由日本送到香港！所以你哋都要由香港送滿滿嘅愛比我哋！你哋嘅愛我哋收到晒！」接着由大西流星說：「我哋一定會再返嚟香港！呢個係浪花男子同NaniFam嘅承諾 。你哋一定要等我哋呀！」高橋恭平則稱：「多謝大家嚟見我哋！我哋對大家嘅想念，對你哋嘅熱情都係世界級嘅如果大家感受到就好啦！下次再嚟同我哋玩。」長尾謙杜：「好開心可以見到你哋。我哋嘅音樂漂洋過海後都咁受大家歡迎，我覺得好幸福。雖然香港離日本有啲遠，但希望大家嘅心一直貼近我哋！下次見。」最後到道枝駿佑：「今日好多謝大家。好開心可以同大家交換咁多 『愛』！我相信大家都會遇到唔開心嘅事，如果今日見到我哋可以令大家輕鬆一啲就好啦！下次我哋要再互相為對方帶嚟更好嘅『愛』！多謝！」其間，道枝大讚香港夜景好靚，在港欣賞夜景時，不禁打電話跟屋企人分享一番， 大橋就被踢爆打視像給媽媽。
最後Encore環節，浪花男子唱出《忍者亂太郎》主題曲《勇氣100%》把氣氛推至高峰，接着唱出《SPECIAL KISS》及《Alpha》，場內噴出彩帶和浪花男子感謝照的紙花，粉絲們均表示不捨，並揮動手上的手燈應援，成員們看到一片燈海大為感動。在NaniFam熱情呼喚下，浪花男子穿上演唱會T恤再次登場，送上《初心Love》原裝版，並再次感謝粉絲支持，七人走到舞台中央，一同牽手鞠躬離場， 為一連兩晚的演唱會香港站劃上完美句號。