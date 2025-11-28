海俊傑太太莫家慈離世 導演陳德森收噩耗發文悼念

有消息指藝人海俊傑的太太莫家慈（Effie）因不敵病魔於昨晚（27日）離世，海俊傑暫時未有任何發言，而著名導演陳德森今早（28日）在社交網證實消息，並留言：「親愛的世侄女家慈：從小看著妳長大，妳母親通知妳已上天家的消息很無奈、很難過⋯希望妳在另一空間像以前一樣活潑可愛、蹦蹦跳跳，過著沒有病毒的新生活！Teddy哥哥敬上」Effie任職化妝師，其母親Julianne曾任職謝霆鋒及容祖兒入行時的經理人，故Effie與不少圈中人熟稔，丁子高日前在莫家慈的facebook上曾留言打氣，兩人亦曾拍下不少合照，感情不俗。

不敵病魔離世

海俊傑於今個月初（11月8日）在IG聲淚俱下開直播為急性肝衰竭的太太Effie籌醫藥費，他表示Effie急需接受肝臟移植，但仍欠70萬醫藥費。片段出街後引來迴響，並收到不少圈中人伸出援手幫忙，包括古天樂、曾志偉，有指郭富城、小美、陳淑芬、連炎輝等，一呼百應，海俊傑在短短一個多小時內共籌得79萬，以解決燃眉之急。

海俊傑當時感激大家慷慨解囊，同時亦透露太太正在廣州中山大學醫院的ICU，身體狀況暫時穩定，正等候合適的指數和可供移植的肝臟，希望太太換肝移植手術成功後，如果合適的話，想返香港的瑪麗醫院繼續接受治療，而他更稱如太太能夠逃過此劫，大家的捐款如有用剩必定會將餘額退回，可惜Effie最終不敵急性肝衰竭病逝，其身邊朋友亦陸續收到消息。