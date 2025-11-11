海俊傑眾籌救妻 交代太太急性肝衰竭入ICU情況不樂觀

現年52歲的1994年新秀冠軍海俊傑，上星期六（11月8日）晚上在IG喊住直播，聲淚俱下為急性肝衰竭的妻子莫家慈（Effie）籌醫藥費，表示Effie急需接受肝臟移植，但仍欠70萬醫藥費。今日凌晨，海俊傑再度更新IG，並撰長文及貼出一張夫妻兩手緊握的照片，海俊傑寫：「各位，我係藝人海俊傑，首先好感謝大家對我同家人嘅關心，我太太因為身體狀況，早前被緊急送入瑪麗醫院，被確診為急性肝衰竭，經過同醫生嘅了解，佢個情況並唔樂觀…而我們一家一直住在內地，同屋企人商量後決定轉到廣州中山大學醫院附屬第一院醫治。」海俊傑發文交代太太病況，並親解急需百萬醫療費及上廣州求醫原因。

感謝古天樂曾志偉幫助

海俊傑任職化妝師的太太Effie患上急性肝衰竭，他續稱：「廣州院方亦以專業嘅方法處理及各方檢查治療，由於太太嘅情況比較嚴重，就响佢留院入住後大概五天左右，病況出現好多未能預料嘅變化，需要轉到ICU作出緊急治療。由於可能有機會配對，我亦都需要了解手術建議及醫療費用。醫院嘅收費透明度高，醫生認為太太的病情嚴重，醫院方面估算手術費50萬，但除手術費外其實亦都會繼續衍生不同嘅醫療項目費用，經初部計算前後至少要過佰萬。由於我哋一家原有儲備已在耗損情況下，難以承擔持續增生嘅醫療費用，所以响心情好徬徨不安嘅情況下，好抱歉拍咗條片令到大家擔心。」片段出街後引來迴響，他表示收到好多人支持及關心，更感激曾志偉及演藝人協會會長古天樂及不少圈內外好友幫忙。目前，海俊傑太太要每日需要跟醫護團隊緊密去協調及部署，所以現階段確實需要獲家人守候，故海俊傑正每日陪伴太太共度難關。最後，海俊傑希望大家可以繼續為其太太禱告，並望大家都要身體健康。