海俊傑聲淚俱下拍片眾籌 愛妻急需換肝尚欠70萬手術費(有片)

現年52歲的1994年新秀冠軍海俊傑，去年身形暴瘦，驚揭曾大病一場後，近月不時在抖音分享操肌片，公開健康狀況。不過，昨晚10時左右，他突發在IG直播，寫著「急設(切)換肝」，聲淚俱下籌醫藥費，原來他的妻子因肝硬化急需接受肝臟移植，但至今仍欠70萬醫藥費。不過他沒有留下捐款方法。

廣州換肝 150萬手術費

海俊傑在片自我介紹，神情凝重，但語氣平靜，「Hello 大家好，我係藝人海俊傑，我而家身處喺廣州中山大學醫院，附屬第一醫院，我太太患有急性肝硬化，喺呢兩日裡面，醫生話可以換肝，但係我哋喺瑪麗已經住咗20日，喺十字車直接轉介過嚟廣洲中山醫院，錢銀上，我哋好好嘅朋友已經籌得70萬，但係我哋而家仲爭70萬，希望大家幫到幾多得幾多，因為每一分每一秒都係時間。」接著他望望時間，續說，「而家係11月8日夜晚10點鐘，我係海俊傑，唔係騙子，有很多嘢可以prove俾大家睇，我太太呢兩日可以換肝，但真係差許多錢，差一半錢，我哋籌得70萬，但而家要150萬……」他一度要用手抹去鼻涕眼淚，稍停才續說，「因為每個病人都唔同，希望大家可以幫我一分，幫到幾多得幾多，好多謝大家，多謝大家幫忙。」