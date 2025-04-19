海兒不捨《中年好聲音3》結束 大談對張與辰劉洋感覺

《中年好聲音3》快將「大結局」，海兒坦言非常不捨，並謂時間過得很快，「眨下眼又完，一路學咗好多嘢，對我係一個好好機會，好感恩。」她又指參賽者都是唱流行曲高手，他們的經驗比她更多，所以是很好的學習對象。

如李金凱，她直言從對方身上學了很多東西，自己有問他如何練歌，得知他會用不同方法去演繹歌詞，看哪一個方法可以觸動自己。她指不少人覺得李金凱唱得好聽，認為對方天生識唱歌，但對方在私下花了不少功夫，而這些付出大家看不到。

參賽不要重名次

談到一些參賽者的分數可能令觀眾感意外，問到她覺得哪些歌手值100分或可以更高分數，海兒說︰「音樂係好主觀，無話邊個應該要幾多分，因為大家嘅喜好，同觀點都唔同，世界先有咁多種類音樂、歌手表演俾大家睇。」她又認為大家可以參賽，發掘自己，讓觀眾認識自己，比起任何名次更重要。

談劉洋張與辰印象

問到她對劉洋的評價，她表示「你睇下佢個頭好大，唔係貶義，因為頭個尺寸同身形好影響唱歌，人體係一個樂器，佢天生個樂器同人有少少唔同，佢自己嘅功力又好深厚，喺香港係好少見嘅歌手。」談到另一大熱門張與辰，海兒指對方是一個全能的歌手︰「佢真係好有才華，佢對音樂嘅熱情，又識編曲、自彈自唱，作曲填詞都可以一手包辦，係好全能。」