海兒回母校表演籌款 盼老師為她感到驕傲

《中年好聲音3》的「音樂女神」海兒(Hedy)於英國倫敦皇家音樂學院碩士畢業，日前受邀到香港演藝學院出席為聲樂系碩士生的獎學金籌款活動。Hedy透露出席這`活動，原來是受到她恩師的邀請，對方是人的大伯樂，所以立即應承。

Hedy說︰「去英國之前，我都係演藝學畢業，我以前個Professor就係呢個Vocal School嘅Head of department，佢今次叫我返去唱一首歌，希望可以幫手，籌款俾未來讀碩士嘅學生。呢個老師係我嘅恩師，係我人生嘅大伯樂。」