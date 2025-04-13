海兒難忘古巨基紅館大玩Cosplay 親解擔任《中年好聲音3》評審評分準則

海兒今日（13日）Cosplay日本動漫《死亡筆記》中的角色「彌海砂」出席大快活皇牌「神痺辣阿活咖喱試食會」，並在現場試食。海兒接受訪問表示並不能吃太辣的食物，她笑言：「我平時都係自己煮，唔係話煮得超好食，但都可以生存落去。」被問到今次出席活動的酬勞問題，她表示：「都係同平時差唔多，講心唔講金。」

難忘與古巨基去大阪工作 提到目前的最大興趣，她說：「喺屋企嗰度睇動漫同埋打機係最開心，而我最後嘅夢想都係做呢件事，呢個就係社會定義嘅『毒』。」被問到較早前與古巨基開直播，她說：「古sir好好帶咗我同程人富一齊去大阪玩，之後一齊工作，都好啱傾，因為古sir都係一個動漫迷，我睇返佢之前真係Cosplay嘅巔峰，佢可以Cosplay上到紅館，原來佢可以咁厲害，好欣賞佢尊敬呢個前輩。」

預告今年即將會推出全新單曲 至於擔任《中年好聲音3》嘉賓評審評分的問題，她回應：「對我嚟講，好似一個扣分制度去比分，如果我聽完一個人表演，我冇嘢想改變佢，我就會比滿分，未必代表呢樣嘢係完美，但係我心目中我冇想改變任何一樣嘢，譬如我比19分，我有諗過嗰1分扣咗去邊，我係用呢個方法去評審，所以唔需要作出任何改變，我就會比20分。」談及今年推出全新單曲一事，她坦言：「係呀！我今年會出第一首廣東歌，所以好興奮。」她透露在錄製新歌當中，估計應該會五月至六月會推出。