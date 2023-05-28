海南通緝犯赴周杰倫香港演唱會遭逮捕　「逃犯剋星」立功與張學友齊名

周杰倫在香港一連舉辦7場演唱會。（圖／翻攝自周杰倫 IG）

記者黃玉婷／綜合報道

周杰倫5月在香港一連舉辦7場演唱會，吸引大批粉絲購票前往，不過，內地有一名通緝犯難逃天王魅力，原先打算從海南海口市搭機，前往香港看演唱會，結果在路途中便遭到警方逮捕。此消息曝光後，立刻登上微博熱搜，更是讓網民笑翻直呼「真愛粉」。

據《海南特區報》報道，有一名通緝犯13日被海口鐵路公安處的三亞站派出所民警逮捕。該名通緝犯正準備前往海口美蘭機場，預計飛到香港看周杰倫演唱會，但她才剛出現在亞龍灣站就被民警鎖定，盤查後發現是通緝犯，當場被捕。