海南通緝犯赴周杰倫香港演唱會遭逮捕　「逃犯剋星」立功與張學友齊名

記者黃玉婷／綜合報道
周杰倫5月在香港一連舉辦7場演唱會，吸引大批粉絲購票前往，不過，內地有一名通緝犯難逃天王魅力，原先打算從海南海口市搭機，前往香港看演唱會，結果在路途中便遭到警方逮捕。此消息曝光後，立刻登上微博熱搜，更是讓網民笑翻直呼「真愛粉」。
據《海南特區報》報道，有一名通緝犯13日被海口鐵路公安處的三亞站派出所民警逮捕。該名通緝犯正準備前往海口美蘭機場，預計飛到香港看周杰倫演唱會，但她才剛出現在亞龍灣站就被民警鎖定，盤查後發現是通緝犯，當場被捕。
早在2018年已有「立功」先例
該通緝犯被捕時，還滿腹委屈地表示「可惜了」，透露自己花了2000多元人民幣（約2217港元）買門票，「只能看守所的電視裏看周杰倫了！」。該新聞發布後，立刻引發網民熱議，紛紛打趣表示「真愛粉」、「周杰倫『立功』了」，也有粉絲為門票可惜，直呼「票能不能原價轉讓！」
周杰倫已不是第一次憑藉演唱會魅力「立功」，早在2018年，就有一名廣東通緝犯為看他的演唱會而在福州落網。 同樣，張學友也是有「逃犯剋星」稱號的天王巨星，過去就有多名內地通緝犯難抵其演唱會魅力，自投羅網，遭警方逮捕。
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