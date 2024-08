「盈盈」係 湯盈盈證婚熊

湯盈盈收到恭喜短訊並不意外,因為當年她與錢嘉樂結婚,便是在「盈盈」見證下簽紙註冊,有不少人希望他們夫婦到時可以出席熊貓BB的百日宴。她日前亦貼出他們一家四口的照片,留言說︰「恭喜恭喜樂樂盈盈!Love from our family to yours!! Congratulation」