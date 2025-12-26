海綿寶寶：深海尋「寶」／逆轉上半場／紐倫堡大審判／河鰻／運鈔大劫案／劇場版總集篇 Girls Band Cry【前篇】-青春狂走曲-︳新片上映

逆轉上半場 在商界風光一時的方希文（梁詠琪 飾），因股災一夜破產，被迫搬到深水埗寄住在表舅父（陳獻略 飾）深水埗家，與表舅母何靜（梁雍婷 飾）及表妹曾芷盈（周衹月 飾）同住，希文懇求前下屬林立品（朱栢康 飾）給予機會發展搏反彈，為替富二代客戶聶睿智（凌文龍 飾）完成任務，希文找其表妹及朋友仔，籌組一隊小孩基層足球隊，找來前港隊成員胡肇豪（陳湛文 飾）執教，球隊面臨與富豪（陳輝虹 飾）孫仔的精英隊伍對決，希文對事業與小孩前途面臨人性考驗……

海綿寶寶：深海尋「寶」 海綿寶寶與成班死黨再次衝出比奇堡，展開前所未有的全新冒險！渴望證明自己已長大的海綿寶寶，為了向蟹老闆展示自己的勇氣，決定穿越深海黑暗領域，追蹤神出鬼沒的幽靈海盜「飛行荷蘭人」！估不到這段爆笑又驚險的旅程，會把他帶到從未涉足的深海秘境。

紐倫堡大審判 世紀審判二戰戰敗國，兩大影帝羅素高爾、雷米馬利克演技高峰對決！二戰終結後，隨著納粹德國倒台，英、美、法、蘇四國決定合力展開史無前例的「紐倫堡審判」，以求讓希特拉的接班人赫爾曼戈林（羅素高爾 飾）等殘存的納粹領袖，接受法律制裁，並藉此將集中營內慘無人道的情況公諸於世。與此同時，美軍精神科醫生凱利（雷米馬利克 飾）獲指派監察戰犯們的心理狀態，他決定進一步剖析戈林的人格特質，試圖找出邪惡的本質，卻不知不覺間與對方逐漸建立了深厚的交情…當法律對上最黑暗的邪惡，唯有揭發最赤裸的真相，才能阻止歷史重演！

劇場版總集篇 Girls Band Cry【前篇】-青春狂走曲- 高中退學、獨自來到東京的井芹仁菜，遇見了她所憧憬的樂團主唱．河原木桃香，繼而被音樂的魅力深深吸引。習慣隱藏內心的安和昴、被父母拋棄的海老塚智，以及孤單少女RUPA，她們共同組成了搖滾樂隊「Togenashi Togeari」。 各自背著煩惱的5名少女，開始對抗這個充滿不公的世界，尋找屬於自己的歸屬之地。

河鰻 台北市中一座封閉被遺忘的孤島，時間和記憶都在這裡慢慢消散變成一片迷霧，在垃圾焚化廠工作的年輕男子阿亮，因為父親落海失蹤，又重新回到了這個他曾經最想逃離的島，就此留了下來，固執地守護著父親留下來舊的船屋與鴿舍，他的生活與時間就此停滯。一天在他遇見了漂浮在河中的神秘女人——她漂亮又難以捉摸，像是來自古老世界的靈魂。她的出現就像水流一樣，時而出現又消失，女子漂入阿亮的生活，兩人在這塊時間和記憶都像霧一樣消散的沙洲，慢慢揭開彼此隱藏的故事，踏上了尋找自我與歸屬的旅程。

運鈔大劫案 一起震驚全國的運鈔車大劫案發生後，警方所有的線索都指向了「螫婿」小寶和「老頑固」岳父老趙，隨著警方的調查深入，這對互相瞧不上的冤家翁婿為了證明自己的清白，不得不與警方和劫匪鬥智鬥勇，九死一生⋯⋯