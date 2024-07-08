海關戰線｜劉雅瑟拍爆破戲險盲 死撐拍攝被謝霆鋒勒令休息

憑電影《智齒》榮登金像獎影后的劉雅瑟，在《海關戰線》首次變身動作女星，拍攝一場與謝霆鋒在戰火中的動作爆破戲時，不慎被化學品弄致眼部受傷，在雙目漆黑一片底下仍強忍痛楚，繼續隨霆鋒在煙火中奔跑，完成這幕驚險鏡頭，連具多年動作片經驗的霆鋒，也讚嘆這位「初哥」的專業和拼搏，其勇者無懼與過人膽色，猶像看見當年初出道時的自己！僅休息一天的雅瑟為免影響拍攝進度，急不及待開工完成剩下來的戲份，態度可嘉。

事發當天，雅瑟和霆鋒需要應付連場驚心動魄的爆炸場面，二人不停在火光熊熊的火球中狂奔逃走，現場氣氛緊張，連身為動作指導的霆鋒，在拍攝前也份外小心，再三與雅瑟走位確保一切準繩以免出錯，但無奈意外就是意料之外，在拍攝期間，雅瑟被爆炸引致的化學品彈入雙眼，一下子眼前模糊一片，只能靠感覺繼續演戲。 直至邱禮濤導演喊cut機一刻，她即無法再向前行，惟有掩着雙眼蹲在地上，導演透過攝錄機畫面赫見雅瑟舉止異樣，即大聲發問她是否有事，駐組醫護及工作人員第一時間衝上前為她進行治理，霆鋒和導演也連忙查看她的傷勢，眼前的雅瑟一臉灰黑、雙眼痛得不能睜開，焦急的叫大家給她紙巾、水和棉花棒清洗眼裡的化學品，過程中花了十多分鐘，才能用眼藥水把化學品沖走，尚幸沒有傷及視網膜，眼球僅輕微擦損。

才剛回神過來的雅瑟，邊忙着找化妝師為她補妝，邊追問導演剛才所拍的一幕是否可以，如有需要她可馬上埋位補拍，導演則叫她放心，拍下來的片段完全用得着。原本緊接還有另一場動作戲，霆鋒建議她多作休息，改天才拍，她堅稱已沒大礙可繼續拍攝，最後還是被霆鋒說服。面對執著的雅瑟，霆鋒無奈苦笑說：「好像遇到另一個我！」回想起當年的自己，霆鋒也是心口掛着一個勇字，所有動作戲對他而言也看似毫無難度，內心只知衝衝衝，如今經過多年拍動作戲的經驗後，他領悟到拍動作戲不能再勇字當頭，需要timing的配合及注意自身安全，一番肺腑之言令雅瑟獲益良多。

當日收工後，雅瑟馬上到醫院治療眼傷，翌日亦有覆診。休息了一天的雅瑟，急不及待的復工，並繼續拍攝動作爆破戲份，表現精靈的雅瑟說：「現在眼睛有點看不清楚，其實還好，在康復當中，大概七十二小時應該能夠癒合。受傷時沒有太擔心，因為當時天快黑了，工作人員替我抹臉時，差點把化妝也一併抹掉，補妝會耽誤很多時間，怕自己拍不完，所以我想迅速抹好就繼續拍，可是鋒哥（謝霆鋒）不讓我拍！」