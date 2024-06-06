海關戰線｜謝霆鋒淡定演出危險場面 高空數十呎槍戰嚇怕衛詩雅

英皇電影《海關戰線》由邱禮濤執導，邵劍秋監製，李敏、李昇編劇，謝霆鋒擔任動作指導及主演，陣容還有張學友、林嘉欣、劉雅瑟、關智斌、陳家樂、衛詩雅、袁富華、米雪、石修、黃錦燊、楊天宇、Amanda S.，吳鎮宇亦會特別演出。 《海關戰線》將於6月28日起搶閘放映優先場，7月5日正式開畫。今次是霆鋒首度兼任動作指導，拍攝時霆鋒不斷來回片場和攝影機前，務求將每個動作做到創新、悅目及乾脆俐落，在畫面上力臻完美！電影前段即見扣人心弦大場面，霆鋒與擁有強大軍火力量的不法分子槍戰，開工當日先拍霆鋒吊威也跳爬到貨櫃頂之上，其中一take霆鋒直言：「唔夠爽，即刻再嚟！」他笑言雖然有戴上防護墊，但不幸撞到的都是沒有防護墊的地方，拍攝期間，尚未埋位的衛詩雅Michelle現身片場，觀察她的男神霆鋒拍動作戲，她表示：「反正在休息室都是等，不如出來看看如何拍戲，學習一下。」Michelle坦言因為爆破場面及槍戰等，一直都有點害拍參與動作片，但就相當欣賞這種大場面，加上自己又鍾意吊威也，一於現場直擊男神被吊上貨櫃兼槍戰！

難忘從影危險場面 開拍前Michelle相當緊張，綵排時又擔心霆鋒，一旁的霆鋒回應：「這有甚麼好擔心？！」Michelle說：「你一會拍攝時要做這個動作嗎？我會大叫出來『小心啊霆鋒』！」霆鋒續指：「這場已經很簡單，後半部分就要小心，會再辛苦點！今日有位武指因此而脫臼，已被送往醫院治理。」當霆鋒投入拍攝時，Michelle看到緊皺眉頭並說：「好緊張，嚇死我，真的好危險！」而霆鋒在貨櫃頂開槍時意外擦傷手指，即時貼上藥水膠布免受細菌感染，一派淡定的霆鋒，憶述從影以來其中一個最危險場面：「《逆戰》有一場發生喺馬來西亞監獄，我跳出嚟跌落車尾箱，真係好難！我諗唔算好高，大約有五、六樓層樓高，但係跳嗰個準繩度太緊要，因為我要跳穿一個鐵皮，中間空位只得我一個人咁闊，如果我啲手伸出去就劏手，又如果我跳前跳後少少，就頸同腳都會撞，而我從五、六層樓高跳落一個貨車車尾箱，又係前後左右多少少半尺都會甩手甩腳，由於空間狹窄，好容易撞到手腳，所以一定要跳得中！」