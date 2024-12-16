涂家堯不覺伍仲衡心情受影響 支嚳儀爆《中年好聲音》將合體開派對(有片)

涂家堯和支嚳儀自《中年好聲音1》同台合唱後，首次合體舉行聖誕音樂派對，提早與歌迷慶祝聖誕，兩人合共演唱28首歌，包括翻唱重新編曲的《手心的薔薇》和《Endless love》，請來文佐匡和《中3》的陳雋良(Rex) 蔡雨婷做嘉賓。兩人日前亦有看《媽妹笑住唱 Part II》，大讚非常精彩，眾人high爆跳舞，更大爆周吉佩幾乎跌到。

與姜濤一樣有taste 其實自《中1》合唱《Endless love》後，不少fans都追問兩人何時再合體，等足兩年終聯合舉行開騷，原來全靠支嚳儀主動邀請，她興奮表示，「姜濤點名讚佢之前，你睇我幾有taste！」她本來提出合唱全新的歐美歌曲，但涂家堯反建議合唱林俊傑的《手心的薔薇》，更認真地拍攝了一個MV，他解釋，「無論新歌或cover，都需要認真的製作。」支嚳儀大讚涂家堯人緣極佳，從籌備、拍MV、錄音等製作過程，均獲《中年好聲音》的友好鼎力相助。

涂家堯獲讚人緣好 支嚳儀更大爆涂家堯將於明年1月13日集合約100位《中1》生開派對的友好，舉行約100人的派對，涂家堯解釋，「我哋未試過『中1』生大聚會，3年至少一次，我都好surprise，因為我係負責聯絡26強，竟然第一晚邀請，3個鐘內有9成人報咗名，周吉佩、羅啟豪、李佳都好難約架。」他認為賽後3年，是時候互相慰問和交流現況。

伍仲衡監製新歌 談到《中年好聲音》，連續3屆擔任評審的伍仲衡突然被炒，由陳奐仁及黃凱芹頂上擔任《中3》評審，涂家堯表示近日籌備推出新歌，由是伍仲衡作曲，「我有同佢聯絡，唔係好影響佢常工作同情緒。」對於兩位新評審，涂家堯大感驚訝，他大爆曾聽聞是女評審，一度又以為是樂隊Mr.的前主音Alan(布志綸)，笑言原來收錯風。