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娛樂
2024-03-10 18:16:12

涂家堯大曬麒麟臂 韋綺珊大爆開騷前匿埋廁所做掌上壓

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涂家堯開騷大晒麒麟臂。

《中年好聲音》的涂家堯昨日（9日）於銅鑼灣舉行首個個人《涂家堯My Journey小型音樂會》，全場座無虛席。一眾《中1》戰友包括丁文俊、顏志恆、羅啓豪、支嚳儀、李佳、魏嘉信，以及周國豐、張佳添、車婉婉、胡渭康、何婉盈等均有現身支持，場面熱鬧。

涂家堯以一身黑色半心上衣登場，大騷麒麟臂，引起全場尖叫聲，並以《情人》、《流沙》等一連串的金曲揭開序幕序。他表示音樂會名為「My Journey」主要是敘述了他由參賽前、到比賽，再到現在，於音樂路上的三個成長階段；而音樂會更請來他的歌唱導師韋綺珊及車婉婉擔任嘉賓，涂家堯與車婉婉合唱《教我如何不愛他》，又與韋綺珊合唱《Tonight I Celebrate My Love》，韋綺珊更大爆涂家堯臨開騷前匿埋在廁所加操做掌上壓，非常搞笑。

韋綺珊大爆涂家堯臨開騷前匿埋在廁所加操做掌上壓。

encore 環節涂家堯唱出參賽時的代表作《祝君好》，而身後螢幕更播著他比賽的片段，當中更有不少與《中1》戰友們的點點滴滴，非常催淚，涂家堯邊唱邊哽咽，場面感人。涂家堯感激所有人的支持和愛，最後唱出《活著ViVA》掀起全晚高潮。在演唱會結束前，大會更突然捧出蛋糕，全場大合唱生日歌，為即將生日的涂家堯送上驚喜，場面非常熱鬧。涂家堯透露今年將會有個人新歌曲推出，亦希望今次音樂會可以舉行2.0

完騷後，周國豐在社交平台貼相大讚：「曾經，佢非常介意自己個子嘅矮小，或者，佢一直忽略自己聲音嘅遼闊，今晚，我認真感受一場表演嘅高度。」張佳添更大讚：「簡直超級Pound of 涂家堯，佢唱歌進步左好多，Carry唒一場完整嘅concert，不同語言及曲風，越唱越好，中年真係有好聲音。」

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