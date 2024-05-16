涂家堯深夜回家見的士上有倉鼠連家當 斥飼主棄養缺德

《中年好聲音》的涂家堯出名是愛貓之人，家中的貓有部份是被人棄養，由他接收及照顧。沒想到，日前他深夜回家時，發現的士車身上有一個裝了食物及水的鐵籠，細看之下還有一隻倉鼠在入面，令他非常生氣。

從涂家堯拍攝的影片見到，的士車身上除了有鐵籠、食物、水及倉鼠外，還有一袋屬於飼養倉鼠用到的物資。他表示拍攝時間是凌晨4點幾，剛與朋友食完宵夜步行回家，發現了這隻倉鼠，而且經過觀察一段時間，確認有人棄養動物。他說︰「我唔理你棄養原因係咩，係一個好差好差行為，你(倉鼠)好好彩，我就見到……都係緣份啦，點都好，拎返屋企先。你哋唔好棄養，仲要擺喺人哋架的士後面，求下大家唔好棄養，多謝大家！」