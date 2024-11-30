涂家堯雙喜臨門出歌開鋪做老闆 伍仲衡回應炎明熹動向

《中年好聲音》的涂家堯與友人投資日本餐廳，昨日在君怡酒店開幕，伍仲衡、周國豐、韋綺姍、車婉婉、支嚳儀、丁文俊等現身支持，支嚳儀更帶同自己親手製的招財貓蛋糕到賀。涂家堯表示自己只是小小股東一名，因為非常喜愛這間餐廳，適逢餐廳要搬鋪，在機緣巧合下，投資新店。此外，涂家堯的日本餐廳更請來日本領事來主持開幕禮，伍仲衡更與對方以流利日語交談，認真犀利。

笑稱無合約影傾好多 涂家堯除了新店開張外，他透露將會推出新歌，並由伍仲衡為他作曲。伍仲衡一直沒有為《中年好聲音》成員寫歌，今次竟然破例為涂家堯寫歌，伍仲衡笑言因為對方跟無綫沒有簽約，合作自由度大些，「你知啦！無約容易啲傾！有約個啲要過九關呀！」 叫涂家堯「7街瞓」 涂家堯則稱伍仲衡是他的老師，而且很愛對方的《 愛你．躲你》，加上早前跟他合作《少年警訊》主題曲《信念傳城》，感覺很好，學了很多東西，所以邀對方為他寫歌。伍仲衡聞言謂︰「真相係佢贊助我結婚啲禮服！我還恩咋！你估佢想搵我！佢唱《少年警訊》主題曲唱到情歌咁！我當場叫佢『7街瞓』！佢個冧女腔真係好難頂！」

炎明熹歌曲延期屬客戶決定 問到涂家堯會否考慮為餐廳推出首日文歌，涂家堯表示不知道餐廳可以有主題曲，周國豐在旁稱只要對方開到連鎖式便可以，像伍仲衡早前為炎明熹寫的《好想約你》。 伍仲衡早前在直播提到炎明熹的新歌將在12月15日出街，令不少粉絲好奇並紛紛留言問他關於炎明熹的動向，但亦有人指伍仲衡借爆炎明熹動向而引人討論。對此他解釋說︰「其實我啲粉絲一直都知我同炎明熹會合作多首歌，佢哋一直都知！佢哋問我幾時有得聽，由年中推到年尾，咁唔係我決定，呢個係客戶決定，咁我淨係話就快有得聽，我都冇話爆炎明熹行踪！」

三人互放笑彈 由於涂家堯與伍仲衡及周國豐一齊訪問時，不停互窒非常搞笑，問到三位會否合作開騷搞talk show，周國豐提到曾經試過一齊亮相鄭丹瑞(旦哥)的節目，透露當時收到旦哥邀請時，想了很多個《中年好聲音》成員，但因為涂家堯唱歌真的好好聽，所以找他亮相節目，而伍仲衡再笑謂︰「係因為佢係無約！哈哈！」 涂家堯稱當日非常大壓力，在節目被他們搞到口吃，而他亦再次感謝伍仲衡為他寫歌，因為他是《中年好聲音》第一位成員收到對方的作品，有很多原因，會努力唱到最好。

涂家堯合資開《九十番地居酒屋》︰