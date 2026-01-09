涂家堯預告月底出新歌 跟顔米羔半年無見講唔停

顏米羔和涂家堯今日（8日）到紅磡出席出席「《同心同路。聲動香港》慈善音樂會」記者會，同場有胡渭康、韋綺珊、文佩玲、李樂詩、何啟南、譚嘉儀、支嚳儀、劉威煌、沈宗賢等。是次音樂會獲得多個企業、基金會及社會。他們表示收到胡渭康電話之後，check過沒有撞期便答應。

二人表示對上一次見面已是半年前，問到今次會否同台合唱，家堯大爆以前跟米羔一齊表演《太空漫遊》，自己在後台準備時，米羔就導演上身，不停逼他拍這些那些，笑謂不想跟他合作。米羔就表示不想浪費對方的身材，家堯指自己沒有簽約，所以跟米羔或其他《中年好聲音》好友同台演出較少，因此每次都非常珍惜。

他說：「同台機會唔多，除咗一齊食飯，一齊工作做準備，好有以前比賽感覺，係好開心！」之後二人互讚對方，更提到大家的生日只差兩日，笑謂他們的演出很「多餘（魚）！因為我哋都係雙魚座！好多魚！」