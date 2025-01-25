涂毓麟Oscar亮相《聲生不息》獲封「寶藏男孩」 主播女友現身撐場

是集亮點落在有「鋼琴王子」封號的Oscar身上，Oscar參加ViuTV節目《全民造星》入行，今次亮相《聲生不息‧大灣區季》，在節目上穿上Shocking Pink西裝跳唱重新編曲的《花花世界》，又為小春及黃子弘凡的《無賴》舞台作現場鋼琴伴奏。感覺怕醜的Oscar，上到舞台即變了另一個人，跳唱《花花世界》時活潑又充滿力量，期間還型爆地大彈電子琴，而在《無賴》舞台，Oscar為隊友彈奏抒情歌曲時則變回溫文爾雅，更散發著一股書卷氣。由於Oscar 動靜皆宜、樣子標緻、笑容甜美、唱得跳得又彈得，《聲生》舞台表演後成功圈粉兼吸獲洗版式好評，並獲大讚是「全能型寶藏男孩」，網民留言：「舞台卡（Oscar）超有魅力」、「唱的好、跳得好、長得好、靚仔好！」、「整體表現驚喜連連，唱跳俱佳，現場表現力可圈可點」、「優秀的人應該機會多多」、「非常帥，活力滿滿！」、「寶藏男孩非你莫屬」、「涂毓麟是全能型藝人」、「演奏的超飊」、「不只有超高顏值，還有出色的專業能力」、「多才多藝的寶藏男孩，舞台上魅力四射。」當晚，Osar女友、內地財經主播孫樂言亦有現身捧場，同樣引發極大迴響及關注，網民除直指Oscar是長沙好女婿外，又盛讚二人是「CP 天花板」，不但同樣顏值超班，而且還各有各專業，令人羨慕。